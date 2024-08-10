Filistin, İsrail'in soykırımına son verilmesi için uluslararası topluma çağrıda bulundu

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Filistin, Gazze'de yaşanan soykırımın durdurulması ve İsrail'in bölgesel güvenlik ve istikrar için oluşturduğu tehdidin sona ermesi için uluslararası topluma bir kez daha harekete geçme çağrısında bulundu.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yanı sıra BM Genel Kurul Başkanı Dennis Francis ve BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) bu ayki başkanlığını yapan Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'ye mektup gönderdi.

Mansur, mektubunda, "Uluslararası topluma ve özellikle de BM Güvenlik Konseyi ile BM Genel Kuruluna, işgalci güç İsrail'in yaptıklarının hesabını sorma ve Filistin halkı için adaleti sağlama konusundaki sorumluluk ve yükümlülüklerini yerine getirmesi için derhal harekete geçme çağrımızı yineliyoruz. İnsanların hayatını kurtarmak ve bu vahim adaletsizliği adil bir çözüme kavuşturmak için İsrail'in uluslararası barış ve güvenliğe yönelik oluşturduğu tehdide son verilmesi çağrısı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail'in, Gazze Şeridi başta olmak üzere Filistin halkına karşı işlediği vahşetin, Soykırım Suçunun Önlenmesi Sözleşmesi'ni ihlal ettiğini, Gazze'de ve Doğu Kudüs de dahil olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında benzeri görülmemiş bir boyutta ve insan vicdanını şok edecek zulümler yaşandığını kaydeden Mansur, mektubunu şöyle sürdürdü:

"Dünya 10 aydır bu korkunç soykırımı izliyor, en iğrenç zulümlere tanık oluyor. Üstelik Filistin halkını korumak için harekete geçmekte başarısız oldu ve tüm devletler için bağlayıcı olan uluslararası hukuk uyarınca yerine getirmesi gereken yükümlülüklerinden vazgeçti."

İsrail'in, silahlı çatışma durumlarında sivilleri korumak için oluşturulmuş uluslararası hukukun tüm kurallarını ihlal ederek Filistinli sivilleri her türlü ölümcül silahlarla hedef aldığını belirten Mansur, 10 aydır devam eden saldırılarda çoğu çocuk ve kadın 40 bini aşkın kişinin öldüğünü, bu rakamın enkazlar altında ya da toplu mezarlarda oldukları düşünülen 10 bin kayıp kişiyi kapsamadığını vurguladı.