 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Filistin Kızılayı, Gazze'deki ekibiyle iletişimini kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Filistin Kızılayı, Gazze'deki ekibiyle iletişimini kaybetti

Filistin Kızılayı, Gazze'deki iletişim hizmetlerinin durmasının ardından ekibiyle irtibatının kesildiğini ve hayatlarından endişe duyulduğunu açıkladı. İsrail'in iletişim ağlarını tamamen kesmesi, ambulans hizmetlerinde ve yaralılara ulaşmada aksamalara neden olacak.

Filistin Kızılayı, Gazze\'deki ekibiyle iletişimini kaybetti
14.12.2023 - 20:34,
Abone Ol

Filistin Kızılayı, internet ve iletişim hizmetlerinin durmasının ardından Gazze'deki ekibiyle irtibatının kesildiğini ve hayatlarından endişe duyulduğunu açıkladı.

Gazze'de hizmet veren Telekomünikasyon Şirketi Ooredoo'un Gazze Şeridi'nin güneyi ile orta kesiminde iletişim hizmetlerinin durduğunu, kuzeyde ise kısmi olarak devam ettiğini açıklamasının ardından Filistin Kızılayından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İsrail makamlarının savaşın başından bu yana beşinci kez sabit hatları, cep telefonlarını ve internet iletişim ağlarını tamamen kesmesi nedeniyle Gazze'de çalışan tüm ekiplerimizle iletişimimiz tamamen kesildi." ifadesine yer verildi.

Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerinde İsrail saldırılarının aralıksız devam ettiğine işaret edilen açıklamada, bölgede çalışan Kızılay ekiplerinin hayatlarından endişe duyulduğu vurgulandı.

Açıklamada, iletişim ağlarındaki kesintinin ambulans hizmetlerinde ve yaralılara ulaşmada aksamalara neden olacağı kaydedildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Filistin, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin Kızılayı, Gazze'deki ekibiyle iletişimini kaybetti - Son Dakika


20:32
CHP'nin 5 şehirde belediye başkan adayı belli oldu! İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da Mansur Yavaş, Bolu'da Tanju Özcan aday CHP'nin 5 şehirde belediye başkan adayı belli oldu! İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da Mansur Yavaş, Bolu'da Tanju Özcan aday
20:28
Saç ektirdiği için kadro dışı kaldığı konuşulan Aboubakar sessizliğini bozdu: Artık bu saçma suçlamalara son verelim Saç ektirdiği için kadro dışı kaldığı konuşulan Aboubakar sessizliğini bozdu: Artık bu saçma suçlamalara son verelim
19:37
Kızıldeniz'e donanma gönderme planı yapan ABD'ye İran'dan tehdit geldi: Olağanüstü sorunlarla karşı karşıya kalırsınız Kızıldeniz'e donanma gönderme planı yapan ABD'ye İran'dan tehdit geldi: Olağanüstü sorunlarla karşı karşıya kalırsınız
19:10
Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı
18:44
Amasya'da mezbaha çalışanı boğanın saldırısı sonucu hayatını kaybetti Amasya'da mezbaha çalışanı boğanın saldırısı sonucu hayatını kaybetti
18:27
Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi
18:23
Dursun Özbek, TFF hakkında sorulan soruyu kabul etmeyip bir de sert çıktı Dursun Özbek, TFF hakkında sorulan soruyu kabul etmeyip bir de sert çıktı
18:01
2 yıl önce İran'a kaçırılan 14 yaşındaki kız Türkiye'ye getirildi 2 yıl önce İran'a kaçırılan 14 yaşındaki kız Türkiye'ye getirildi

Son Dakika
20:32 CHP'nin 5 şehirde belediye başkan adayı belli oldu! İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da Mansur Yavaş, Bolu'da Tanju Özcan aday
20:28 Saç ektirdiği için kadro dışı kaldığı konuşulan Aboubakar sessizliğini bozdu: Artık bu saçma suçlamalara son verelim
19:37 Kızıldeniz'e donanma gönderme planı yapan ABD'ye İran'dan tehdit geldi: Olağanüstü sorunlarla karşı karşıya kalırsınız
19:10 Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı
18:44 Amasya'da mezbaha çalışanı boğanın saldırısı sonucu hayatını kaybetti
18:27 Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi
18:23 Dursun Özbek, TFF hakkında sorulan soruyu kabul etmeyip bir de sert çıktı
18:01 2 yıl önce İran'a kaçırılan 14 yaşındaki kız Türkiye'ye getirildi
17:54 Bilal Erdoğan ve TÜRGEV'in Kılıçdaroğlu'na açtığı tazminat davaları reddedildi
17:54 Savcının odasından atarlı paylaşım yapan Avukat Tekışık'ın lüks tutkusu dikkat çekiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2023 20:44:14. #1.13#
SON DAKİKA: Filistin Kızılayı, Gazze'deki ekibiyle iletişimini kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement