Filistin Kızılayı: İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'ye yardım tırları ulaşamıyor - Son Dakika
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Filistin Kızılayı: İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'ye yardım tırları ulaşamıyor

Filistin Kızılayı: İsrail\'in saldırıları nedeniyle Gazze\'ye yardım tırları ulaşamıyor

Filistin Kızılayı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sebebiyle Refah Sınır Kapısı'ndan hiçbir yardım tırının geçemediğini açıkladı. İsrail yetkilileri tarafından denetlenemeyen tırlar, Gazze'ye ulaşamıyor. Ancak Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan gelen 123 insani yardım tırı ise Gazze'ye ulaştı.

18.02.2024 21:45
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Filistin Kızılayı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ne Refah Sınır Kapısı'ndan hiçbir yardım tırının gelemediğini açıkladı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail ile Mısır arasındaki El-Avce Sınır Kapısı'ndan geçecek yardım tırlarının İsraillilerin protestoları sebebiyle denetlenemediği belirtildi.

Açıklamada, İsrail yetkilileri tarafından denetlenemeyen yardım tırlarının, Refah Sınır Kapısı'ndan geçerek Gazze Şeridi'ne gelemediği bildirildi.

Öte yandan Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan gelen 123 insani yardım tırının ise Gazze'ye ulaştığı aktarıldı.

Kaynak: AA

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