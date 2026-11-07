Filistin komisyonunca Batı Şeria'da zeytin hasadında 37 günde 674 ihlal bildirildi

Filistin Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonu, İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden Yahudi yerleşimcilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da zeytin hasat sezonunun 37 gününde Filistinlilere yönelik 674 ihlalde bulunduğunu bildirdi.

Komisyondan yapılan yazılı açıklamada, 1 Ekim- 6 Kasım tarihleri arasında zeytin ağaçlarını ve çiftçileri hedef alan saldırıların 520'sinin Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, 154'ünün ise İsrail ordusu tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

Saldırıların 230'unun Nablus'ta, 130'unun Ramallah ve El Bire'de, 129'unun ise Selfit'te yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, çiftçilere yönelik 249 korkutma ve tehdit, 76 darp ve fiziksel saldırı vakası yaşandığı, 43 olayda ise çiftçilerin hareket özgürlüğünün kısıtlandığı veya tarım arazilerine erişimlerinin engellendiği belirtildi.

Çiftçilerin tarlalarda gözaltına alındığı ve alıkonulduğu, üzerlerine ateş açıldığı, göz yaşartıcı gaz ve biber gazı kullanıldığı, çiftçilere eşlik eden aktivist ve gazetecilerin de hedef alındığı vurgulandı.

Filistinlilere ait 2 bin 974 zeytin ağacının zarar gördüğü aktarılan açıklamada, İsraillilerin açtığı ateş sonucu yaralanan bir Filistinlinin de hayatını kaybettiği bildirildi.

Komisyonun verilerine göre, zeytin hasat sezonunda kaydedilen saldırıların sayısı 2023'te 333'ü, 2024'te 407'yi, 2025'te ise 441'i aştı.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını başlatmasından bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılarında büyük artış yaşanıyor.

Filistin hükümetinin resmi verilerine göre, Ekim 2023'ten Eylül 2026 sonuna kadar Batı Şeria'da 1220'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, 13 bin 350'den fazla kişi yaralandı, yaklaşık 24 bin 600 kişi ise gözaltına alındı.