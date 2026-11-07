Filistin komisyonunca Batı Şeria'da zeytin hasadında 37 günde 674 ihlal bildirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Filistin komisyonunca Batı Şeria'da zeytin hasadında 37 günde 674 ihlal bildirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Filistin Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonu, 1 Ekim-6 Kasım arasındaki zeytin hasat sezonunun 37 gününde Batı Şeria'da 674 ihlal bildirdi. İhlallerin 520'si yerleşimcilerce, 154'ü İsrail ordusunca yapıldı; 2 bin 974 zeytin ağacı zarar gördü, yaralı bir Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonu, İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden Yahudi yerleşimcilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da zeytin hasat sezonunun 37 gününde Filistinlilere yönelik 674 ihlalde bulunduğunu bildirdi.

Komisyondan yapılan yazılı açıklamada, 1 Ekim- 6 Kasım tarihleri arasında zeytin ağaçlarını ve çiftçileri hedef alan saldırıların 520'sinin Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, 154'ünün ise İsrail ordusu tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

Saldırıların 230'unun Nablus'ta, 130'unun Ramallah ve El Bire'de, 129'unun ise Selfit'te yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, çiftçilere yönelik 249 korkutma ve tehdit, 76 darp ve fiziksel saldırı vakası yaşandığı, 43 olayda ise çiftçilerin hareket özgürlüğünün kısıtlandığı veya tarım arazilerine erişimlerinin engellendiği belirtildi.

Çiftçilerin tarlalarda gözaltına alındığı ve alıkonulduğu, üzerlerine ateş açıldığı, göz yaşartıcı gaz ve biber gazı kullanıldığı, çiftçilere eşlik eden aktivist ve gazetecilerin de hedef alındığı vurgulandı.

Filistinlilere ait 2 bin 974 zeytin ağacının zarar gördüğü aktarılan açıklamada, İsraillilerin açtığı ateş sonucu yaralanan bir Filistinlinin de hayatını kaybettiği bildirildi.

Komisyonun verilerine göre, zeytin hasat sezonunda kaydedilen saldırıların sayısı 2023'te 333'ü, 2024'te 407'yi, 2025'te ise 441'i aştı.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını başlatmasından bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılarında büyük artış yaşanıyor.

Filistin hükümetinin resmi verilerine göre, Ekim 2023'ten Eylül 2026 sonuna kadar Batı Şeria'da 1220'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, 13 bin 350'den fazla kişi yaralandı, yaklaşık 24 bin 600 kişi ise gözaltına alındı.

Kaynak: AA
İsrail OrdusuZeytin AğacıBatı ŞeriaPolitikaFilistin6 KasımİsrailZeytinGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti
Tam bir kibir abidesiymiş Şamil Tayyar’dan Fatma Betül Sayan Kaya için olay sözler Tam bir kibir abidesiymiş! Şamil Tayyar'dan Fatma Betül Sayan Kaya için olay sözler
Batrakov’un menajeri, Fenerbahçe transfer sürprizini duyurdu Batrakov'un menajeri, Fenerbahçe transfer sürprizini duyurdu
Filiz Taçbaş’ın beyninde tümör çıktı Ameliyat sonrası hafızasını kaybetti Filiz Taçbaş'ın beyninde tümör çıktı! Ameliyat sonrası hafızasını kaybetti
Denizin dibine 2 milyon lastik attılar Sonrası tam bir felaket Denizin dibine 2 milyon lastik attılar! Sonrası tam bir felaket
Italiano’nun gözünden düştü Beşiktaş’ta ilk ayrılık belli Italiano'nun gözünden düştü! Beşiktaş'ta ilk ayrılık belli
22:40
İsrail’de hükümet kurma yetkisi Eisenkot’a verildi
İsrail'de hükümet kurma yetkisi Eisenkot'a verildi
22:08
ABD, Irak’tan İran ile sınır kapılarının büyük bölümünün kapatılmasını istedi
ABD, Irak'tan İran ile sınır kapılarının büyük bölümünün kapatılmasını istedi
21:41
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ali Yerlikaya’nın kızına şahit oldu
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ali Yerlikaya'nın kızına şahit oldu
20:48
Van’da katliam gibi kaza: 9 kişi hayatını kaybetti
Van'da katliam gibi kaza: 9 kişi hayatını kaybetti
20:04
Galatasaray 4’e 1 yakaladı, gol atamadı Taraftar çıldırdı
Galatasaray 4'e 1 yakaladı, gol atamadı! Taraftar çıldırdı
19:48
Gece kulübündeki olay sahaya taşındı Jakobs’a olay gönderme
Gece kulübündeki olay sahaya taşındı! Jakobs'a olay gönderme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2026 22:52:10. #.0.3#
SON DAKİKA: Filistin komisyonunca Batı Şeria'da zeytin hasadında 37 günde 674 ihlal bildirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android