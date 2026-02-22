Filistin Komitesi'nden Huckabee'ye Tepki - Son Dakika
Filistin Komitesi'nden Huckabee'ye Tepki

22.02.2026 15:34
Filistin Kilise İşleri Yüksek Komitesi, ABD Büyükelçisi Huckabee'nin açıklamalarını kınadı.

Filistin Kilise İşleri Yüksek Komitesi, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin, "Nil'den Fırat'a uzanan bölgenin İsrail'in hakkı olduğu" yönündeki açıklamasını kınadı.

Filistin Devlet Başkanlığına bağlı Komiteden yapılan yazılı açıklamada, Huckabee'nin İsrail'in "Nil'den Fırat'a" uzanan bölgenin tamamı üzerinde sözde "Tevrat'a dayalı hakkı" bulunduğu yönündeki ifadelerinin, siyasi ve sömürgeci yayılma projelerini meşrulaştırmak için kullanılan tehlikeli dini yorumlara dayandığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu söylemin, uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Antlaşması ile çeliştiği aynı zamanda Hristiyan mesajının özüne de aykırı olduğu vurgulandı. Kutsal metinlerin işgal ve ilhakı meşrulaştıran siyasi bir araca dönüştürülemeyeceği kaydedildi.

Tevrat'a dayalı hak iddiası, dine yönelik bir istismar

Söz konusu topraklarda "İsrail'in Tevrat'a dayalı hakkı olduğu" iddiasının, dine yönelik bir istismar olduğu vurgulandı. Bunun da "Hristiyan Siyonizmi" olarak bilinen, dini ve inancı siyasi gündemlere hizmet ettirmek için kullanan siyasallaşmış teolojik akımların bir uzantısı olduğu ifade edildi.

Bu yaklaşımın siyasi bir çatışmayı dini temelli bir çatışmaya dönüştürme riski taşıdığına işaret edilen açıklamada, bunun toplumsal barışı zedeleyeceği, bölgesel ve uluslararası istikrar için doğrudan tehdit oluşturduğu, dini aşırılığı körükleyeceği uyarısında bulunuldu.

Tarihi Filistinli Hristiyan varlığı, doğrudan tehdit ediliyor

Ayrıca dini söylemin, Filistin halkının haklarını inkar etmek ve toprakların kontrolünü meşrulaştırmak amacıyla kullanılmasının, tarihi Filistinli Hristiyan varlığını da doğrudan tehdit ettiğinin altı çizildi.

Açıklamada, Filistin'in kaderinin seçmeci dini yorumlara göre değil uluslararası hukuk ve uluslararası meşruiyet kararları çerçevesinde belirlenmesi gerektiği vurgulanarak, işgal altındaki Filistin topraklarının ilhakına yönelik her adımın uluslararası hukukun ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarının açık ihlali olduğu kaydedildi.

Komite, ABD yönetimini söz konusu açıklamalara karşı açık bir tutum ortaya koymaya çağırırken, dünya genelindeki kiliseleri ve Hristiyanları da Filistinli Hristiyanların sesine kulak vermeye davet etti.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Huckabee, ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a verdiği röportajda, Gazze'de İsrail tarafından gerçekleştirilen soykırımda çocukların öldürülmesini ve "Tevrat'a dayalı Büyük İsrail" görüşünü savunmuştu.

Huckabee, Nil Nehri'nden Fırat Nehri'ne uzanan bölgede "İsrail'in Tevrat'a dayalı hakkı olduğunu" iddia ederek, "Hepsini alsalardı iyi olurdu." demişti.

Kaynak: AA

