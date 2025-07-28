Filistin Liderleri Gazze İçin Açlık Grevine Gitti

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden çatı örgüt Yüksek Arap Takip Komitesi Başkanı Muhammed Bereket, 1948 topraklarındaki Filistinli liderlerin İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırımı ve dayattığı açlığı protesto etmek için açlık grevine girdiğini söyledi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre Bereket, grevin Yafa Arap İşleri Derneği binasında üç gün boyunca devam edeceğini belirtti.

Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilerin yaklaşık yüzde 80'inin Yafa ve çevresinden zorla göç ettirilen mülteciler olduğuna dikkati çeken Bereket, dolayısıyla grev merkezi olarak Yafa'nın seçilmesinin "sembolik" bir anlam taşıdığını vurguladı.

Bereket, açlık grevine Yüksek Arap Takip Komitesi üyeleri, siyasetçiler, akademisyenler, halk temsilcileri, İsrail Meclisindeki Arap milletvekilleri ve savaş karşıtı İsrailli aktivistlerin katıldığını aktardı.

Açlık grevinin salı günü ABD'nin İsrail Büyükelçiliği önünde yapılacak oturma eylemiyle sonlandırılacağını kaydeden Bereket, Filistin halkını da kitlesel eylemlere çağırdı.

Bereket, Gazze'deki Filistin halkına yardım ulaştırma girişimlerinin İsrail tarafından engellendiğini belirterek, "Halkımıza yardım etmeye hazırız ancak işgal buna izin vermiyor." dedi.

İsrail vatandaşı Filistinlilerin, Filistin halkının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Bereket, baskı, gözaltı ve tehditlere maruz kaldıklarını söyledi.

Öte yandan Yüksek Arap Takip Komitesi saat 18.00'de Yafa'daki Arap İşleri Derneği binası yakınındaki Gazze Parkı'nda düzenlenecek protestoya katılım çağrısında bulundu.

Komite ayrıca pazartesi gününü, "Gazze'deki Filistin halkıyla dayanışma için açlık grevi ve oruç günü" ilan etti.

Tarihi Filistin topraklarında 1948'de İsrail devletinin kurulmasıyla birlikte yaklaşık 1 milyon Filistinli topraklarından sürüldü, bir kısmı da artık İsrail sayılan sınırlar "içinde" kaldı.

İsrail'in kurulduğu 1948'den sonra vatandaşlık alan Filistinliler, "1948 Arapları" olarak anılıyor ve yaklaşık 9 milyonluk İsrail nüfusunun 5'te birini oluşturuyor.