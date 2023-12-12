Filistin, Netanyahu\'nun Batı Şeria açıklamalarını kınadı

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun son açıklamalarını " Batı Şeria'yı da ateşe verme niyeti" olarak değerlendirdi.

Sözcü Ebu Rudeyne, Netanyahu'nun açıklamalarının ardından Filistin haber ajansı WAFA'ya konuştu.

Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nde İsrail ile bağlantılı bir sivil otoritenin kurulmasına yönelik açıklamalarını kınadıklarını ve reddettiklerini belirten Ebu Rudeyne, bunun uluslararası topluma karşı bir meydan okuma olduğunu söyledi.

"Netanyahu'nun Batı Şeria'yı da ateşe verme niyetinde olduğunu" dile getiren Ebu Rudeyne, İsrail'i uluslararası barış ve güvenliği tehdit etmek ve bölgeyi bitmeyecek bir savaşa sürüklemekle suçladı.

Ebu Rudeyne, ABD'den İsrail'in tırmanışa geçen suç ve ihlallerini durdurmak için sorumluluk almasını ve Tel Aviv üzerindeki etkisini kullanmasını istedi.

Netanyahu Gazze'de kalıcı işgal görüşünü savunuyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Washington yönetiminin görüşünün aksine, Gazze'de kalıcı işgal görüşünü savunmaya devam ediyor.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden Netanyahu ve ABD Başkanı Joe Biden görüşmesinin ardından yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun Filistin ile İsrail arasında 1993 ve 1995 yıllarında imzalanan Oslo Anlaşmaları'na atıfla, "Pozisyonumu netleştirmek isterim; İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim." ifadelerine yer verilmişti.

Osla Anlaşmaları, İsrail'in anlaşma karşılığında Gazze'deki işgalini sonlandırmasını beraberinde getirmişti.

Netanyahu, Gazze'deki işgal operasyonları tamamlandıktan sonra bölgenin nasıl bir statü alacağı konusunda ABD yönetimiyle görüş ayrılıkları olduğunu belirtmiş, "Gazze ne Hamasistan ne de Fetihistan olacak." ifadesini kullanmıştı.

Öte yandan, İsrail resmi televizyonu KAN, Dışişleri ve Güvenlik Komisyonu kapalı oturumunda üyelerin Netanyahu'ya, "Filistin yönetimi güçlerinin Hamas'la işbirliği halinde silahlarını İsrail ordusuna çevirmeleri senaryosunda" ne şekilde tutum sergileyeceği sorusu üzerine, İsrail Başbakanı'nın "Bu senaryo da masada, bunu da tartışıyoruz, dakikalar içinde, bunun cevabını verecek helikopterler havada olacaktır." dediğini aktarmıştı.