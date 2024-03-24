Filistin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze'yi yok etmeye ve halkı olmayan bir yer haline getirmeye çalıştığını ve krizi sonlandıracak hiçbir siyasi girişime yanaşmadığını belirtti.
Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, sivillerin hedef alınması ve kanlarının dökülmesinin, Netanyahu'nun gizli ve kötü niyetlerini ortaya koyduğu kaydedildi.
Açıklamada, "Netanyahu, daha fazla katliam işlemek, soykırımı derinleştirmek, Gazze'yi tamamıyla yıkmak ve halkı buradan göçe zorlamak için zaman kazanmaya çalışıyor. Netanyahu ve savaş kabinesi üyeleri, sivillerin korunması ve temel insani ihtiyaçlarının güvence altına alınmasına yönelik tüm uluslararası talep ve çağrılara 'acil insani ateşkesi reddetme' plağını başa sararak cevap veriyor." ifadesi kullanıldı.
İsrail'in tutumunun, soykırımı sürdürme isteğinin teyidi olduğu dile getirilen açıklamada, "Netanyahu, Gazze'deki kriz için askeri çözümleri tercih ediyor, savaşı siyasi yollarla durdurmaya yönelik herhangi bir formül veya siyasi girişimi düşünme ve araştırma zahmetine girmiyor." değerlendirmesinde bulunuldu.
Açıklamada, uluslararası toplumun ve sivilleri koruma ve onlara yardım götürme konusunda istekli olduklarını iddia eden ülkelerin durumu karşısında büyük şaşkınlık duyulduğu, bu ülkelerin, siyasi girişimlerde bulunarak, Netanyahu'nun savaştaki gerçek hedeflerini ortaya çıkarmaktan aciz oldukları dile getirildi.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne de, bağlayıcılığı olan bir karar alarak, Netanyahu'nun hedeflerine daha ciddi bir şekilde karşı koyma çağrısı yapıldı.
Son Dakika › Güncel › Filistin, Netanyahu'nun Gazze'yi yok etme çabalarını kınadı - Son Dakika
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