Filistin Özgürlüğü İçin Protesto

Güncel

Filistin Özgürlük Platformunca İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Fatih Fındıkzade'de toplanan katılımcılar, "Filistin halkı kazanacak", "Soykırımcı İsrail hesap verecek", "Filistin'e özgürlük" dövizleri taşıdı.

İsrail aleyhine slogan atan grup adına okunan basın açıklamasında, işgal altındaki Batı Şeria'da katıldığı barışçıl gösteride İsrail askerlerinin ateş açması sonucu hayatını kaybeden Ayşenur Ezgi Eygi anıldı.

Açıklamada, Eygi'nin 26 yaşında olduğuna dikkati çekilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Tıpkı 23 yaşındaki Rachel Corrie gibi öldürülmesi İsrail devletinin soykırımcı niteliğini net bir şekilde gösteriyor. 7 Ekim'den bugüne İsrail güçleri Filistin halkına işkence ediyor, öldürüyor, yaralıyor. Filistinlileri yerinden ediyor, hapishanelerde binlerce Filistinli tutukluya işkence ediyor. Gazze'yi sadece bir açık hava hapishanesine çevirmekle kalmadılar. Şimdi de 350 bin kişiyi tahliye etmeyi planlıyorlar. İşte tüm bu yaygın örnekler, insanlık suçlarıyla el ele giden soykırımcı devlet niteliğinin kanıtlarıdır."

İsrail saldırısının şiddetine rağmen Filistin halkının direndiği vurgulanan açıklamada, İsrail'in askeri açıdan tam bir başarısızlık içinde olduğu kaydedildi.