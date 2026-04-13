Üye Girişi
Son Dakika Logo

Filistin Paneli HMKÜ'de Yapıldı

13.04.2026 14:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HMKÜ'de düzenlenen panelde, Filistin'deki insanlık dramı ve uluslararası hukuk üzerindeki etkileri ele alındı.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinde (HMKÜ) "Değişen Dünya Düzenleri: Uluslararası Hukukun Değişmeyen Filistin Sınavı" başlıklı panel düzenlendi.

HMKÜ Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenen panelde yaptığı konuşmada, İsrail'in saldırıları nedeniyle Filistinlilerin açlık ve susuzlukla karşı karşıya bırakılmalarının uluslararası hukukun ihlali olduğunu söyledi.

Gazze'de sivillerin, hastane ve okulların hedef alındığını dile getiren Eren, "Bu sürecin merkezinde açık bir aktör bulunmaktadır. İsrail terör devleti ve onun süreklilik arz eden politikaları... Dolayısıyla bugün karşı karşıya olduğumuz durum, tekil olayların değil sistematik bir sürecin ürünüdür." dedi.

Rektör Eren, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mesele yalnızca Filistin'le sınırlı değil son günlerde tekrar tekrar farklı ağızlardan ifade edildiği ve duyduğumuz gibi İsrail'in amacı sadece kendisine yönelen tehditleri bertaraf etmek değil. Tehditler ve güvenlik söylemi İsrail açısından sadece bir paravan. İsrail aslında bu paravanı kullanarak, büyük İsrail devletini kurma amacını gütmektedir. İsrail'in Gazze, Lübnan, İran ve Suriye'deki askeri müdahaleleri hedeflerini açıkça gözler önüne seriyor."

Filistin'de yaşanan insanlık dramı, soykırım ve insan hukukunun uluslararası boyutlarının ele alındığı panelde, HMKÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Servet Hali, Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akif Okur ile Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Hamza Yavuz da konuşma yaptı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Filistin, Politika, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ege’de hareketli anlar: Türk Sahil Güvenliği kovaladı, Yunan botu kaçtı Ege'de hareketli anlar: Türk Sahil Güvenliği kovaladı, Yunan botu kaçtı
Küresel Sumud filosu Gazze için yeniden yola çıktı Küresel Sumud filosu Gazze için yeniden yola çıktı
Arsene Wenger’den A Milli Futbol Takımı hakkında dikkat çeken yorum Arsene Wenger'den A Milli Futbol Takımı hakkında dikkat çeken yorum
Trump tehdit etti, İsrail hemen harekete geçti Orduya ’hazır ol’ talimatı Trump tehdit etti, İsrail hemen harekete geçti! Orduya 'hazır ol' talimatı
Dünya devi gemileri yaktı Osimhen’i alabilmek için 5 yıldız isimle yollarını ayırıyorlar Dünya devi gemileri yaktı! Osimhen'i alabilmek için 5 yıldız isimle yollarını ayırıyorlar
Rayo Vallecano taraftarından Netanyahu’yu kızdıracak tezahürat Rayo Vallecano taraftarından Netanyahu'yu kızdıracak tezahürat

14:34
Arda Turan’ın maçında hava saldırısı alarmı Karşılaşma durdu
Arda Turan'ın maçında hava saldırısı alarmı! Karşılaşma durdu
14:22
Eski CIA Direktörü Brennan: Trump akli dengesini yitirdi, 25. madde devreye sokulmalı
Eski CIA Direktörü Brennan: Trump akli dengesini yitirdi, 25. madde devreye sokulmalı
14:08
Bakanlık radarına takıldı: Ünlü galericiden milyonluk vurgun
Bakanlık radarına takıldı: Ünlü galericiden milyonluk vurgun
13:59
Abluka öncesi Hürmüz’de trafik durdu Uzmanlardan petrol için 150 dolar uyarısı
Abluka öncesi Hürmüz'de trafik durdu! Uzmanlardan petrol için 150 dolar uyarısı
13:51
Tedesco’dan Galatasaray derbisi öncesi bomba Skriniar kararı
Tedesco'dan Galatasaray derbisi öncesi bomba Skriniar kararı
13:39
Müzakereler çöktü, Rusya devreye girdi Kremlin’den sürpriz teklif
Müzakereler çöktü, Rusya devreye girdi! Kremlin'den sürpriz teklif
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 14:41:42. #7.13#
SON DAKİKA: Filistin Paneli HMKÜ'de Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.