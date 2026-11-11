Filistin Sağlık Bakanı, Çin'in Gazze sağlık sistemini yeniden inşa edebileceğini söyledi - Son Dakika
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Filistin Sağlık Bakanı, Çin'in Gazze sağlık sistemini yeniden inşa edebileceğini söyledi

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Filistin Sağlık Bakanı, Çin\'in Gazze sağlık sistemini yeniden inşa edebileceğini söyledi
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Filistin Sağlık Bakanı, Çin'in Gazze'deki sağlık sistemini yeniden inşa edebileceğini söyledi. Bakan, Çin'in 2025'te Gazze için duyurduğu 100 milyon dolarlık yardımı hatırlatarak sınır kısıtlamalarının halkın sağlığını tehdit ettiğini belirtti.

KAHİRE, 11 Kasım (Xinhua) -- Filistin Sağlık Bakanı Macid Ebu Ramazan, siyasi, ekonomik ve toplumsal alanda en büyük destekçilerinden olan Çin'in, Gazze'de büyük ölçüde işlevsiz hale gelen sağlık sisteminin yeniden inşasında önemli rol oynayabileceğini söyledi.

Kahire'de pazartesi günü sona eren 3. Çin-Arap Sağlık İşbirliği Forumu sırasında Xinhua'ya açıklamalarda bulunan Ebu Ramazan, Filistin halkına uzun süredir sağladıkları destekten dolayı Çin'e minnettar olduklarını dile getirerek, 2025 yılında Gazze için duyurulan 100 milyon ABD doları değerindeki yardımı hatırlattı.

Ebu Ramazan, "Çin yalnızca siyasi açıdan değil, toplumsal ve ekonomik açıdan da en önemli destekçimiz. Filistin'e ve dünyanın dört bir yanındaki Filistinlilere geniş kapsamlı yardımlar sağlıyor" dedi.

Gazze Şeridi'ndeki derin krize dikkat çeken Ebu Ramazan, sınır geçişlerine yönelik sıkı kısıtlamaların ve kötüleşen yaşam koşullarının, kış aylarındaki su baskınlarının da etkisiyle çocuklar başta olmak üzere Gazze halkının sağlığını giderek daha fazla tehdit ettiğini belirtti.

Çin'in sanayi ve teknoloji alanındaki kapasitesinin, Gazze'nin yeniden inşasına, özellikle de sağlık sektörüne önemli katkılar sunabileceğini kaydeden bakan, "Çin bu alanda geniş deneyime ve Gazze Şeridi'nin yeniden inşası için gerekli teknolojik ve endüstriyel kapasiteye sahip" ifadelerini kullandı.

Çin'in yüksek kaliteli tıbbi ekipman üretiminde zengin bir ürün yelpazesine sahip olduğunu belirten Ebu Ramazan, Çin yapımı ekipmanlarla ilgili bireysel tecrübesinin de bu ürünlerin kalitesine güvenini pekiştirdiğini ifade etti.

Ebu Ramazan, Çin'in uzmanlığının ve tıbbi teknolojilerinin yalnızca Gazze'de değil, sağlık hizmetlerine erişimde zorluk yaşanan Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki sağlık sisteminin yeniden inşasına da katkıda bulunabileceğini vurguladı.

Bakan, ikili ilişkilerin güçlü şekilde ilerlemesi ve Çin'in barışın tesisine yönelik uluslararası çabalara desteğini sürdürmesi yönündeki temennisini de dile getirdi.

Kaynak: Xinhua
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