Filistin Sağlık Bakanı: İsrail, hastaneleri imha eden bir savaş yürütüyor

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Filistin Sağlık Bakanı Mey el-Keyle, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Nasır Hastanesine saldırılarına dikkati çekerek, "İsrail, dünyanın gözü önünde hastaneleri imha eden bir savaş yürütüyor." dedi.

Keyle, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde, İsrail'in işgali ve vahşi saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nin sağlık alt yapısına ilişkin son gelişmeleri ele aldığı bir basın toplantısı düzenledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü soykırım savaşının 136'ncı gününde devam ettiğini, güvenli bir yerin kalmadığını ve hastane ile sağlık merkezlerinde bile İsrail'in saldırıları nedeniyle ölümün kol gezdiğine vurgu yapan Keyle, şunları kaydetti:

"İsrail'in (Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan) Nasır Hastanesine yönelik yoğun saldırıları devam ediyor. Saldırılar nedeniyle jeneratörlerin devre dışı kalması, yoğun bakımdaki solunum cihazına bağlı 6 hasta ile 3 prematüre bebeğin hayatını tehlikeye atıyor."

Keyle, İsrail'in hava saldırılarının bir çalışanın kaybolmasına ve Sınır Tanımayan Doktorlar'a (MSF) bağlı birçok personelin öldürülmesine ve yaralanmasına yol açtığına dikkati çekerek, "Nasır Hastanesinde, 3 gündür elektrik kesintisi devam ediyor. Hastaların oksijeni kesildi, şu ana kadar 8 hastanın ölümüne yol açtı." dedi.

Nasır Hastanesinin hizmet dışı kaldığına ve bir askeri kışlaya döndüğüne işaret eden Keyle, "İsrail askerleri, sağlık personelini doğumhanede uzun saatler boyunca alıkoydu, kelepçeledi, kıyafetlerini çıkarıp darp etti ve 70 personeli gözaltına aldı." ifadelerini kullandı.

Keyle, hastanede sadece 25 sağlık personelinin kaldığını, onların da hastanedekilerle birlikte kuşatma altında olduğuna ve İsrail'in hem personelin hem de hastanedekilerin hayatlarından sorumlu olduğuna dikkati çekerek, "Nasır Hastanesindeki işgal suçunun tüm unsurları tamamlanmış durumda. Hastane bu zor koşullarda, biri doktor olmak üzere 3 kadın zor ve güvensiz bir ortamda, su, yiyecek, elektrik ve hijyenden yoksun bir şekilde doğum yaptı." diye konuştu.

Gazze Şeridi'ndeki sağlık sektörünün ciddi sağlık personeli sıkıntısı çektiğini, anestezi ilaçları, antibiyotikler, damar içi sıvılar, ağrı kesici ilaçlar, insülin, kan ve kan ürünleri gibi ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısının giderek arttığını belirten Keyle, uluslararası kuruluşlara, savaşın durdurulması için İsrail'e baskı yapılması, Gazze'ye insani ve sağlık malzemesi girişinin artırılması ile tedavi ihtiyacı olan yaralıların yurt dışına tahliyesine yardımcı olunması için derhal ve koşulsuz harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

Keyle, İsrail'in, dünyanın gözü önünde hastaneleri imha eden bir savaş yürüttüğünü sözlerine ekledi.

İsrail'in askeri kışlaya çevirerek elektriklerini kestiği ve oksijen cihazının çalışmasını engelleyerek hizmet dışı bıraktığı Nasır Hastanesi yoğun bakımında ölenlerin sayısının 8'e yükseldiği açıklanmıştı.