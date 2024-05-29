Filistin Sağlık Bakanı, İsrail'in savaş suçlarını belgeleyen 'Kanıt' kitabını inceledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Filistin Sağlık Bakanı, İsrail'in savaş suçlarını belgeleyen 'Kanıt' kitabını inceledi

Filistin Sağlık Bakanı, İsrail\'in savaş suçlarını belgeleyen \'Kanıt\' kitabını inceledi

Filistin Sağlık Bakanı Abu Ramadan, Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan 'Kanıt' kitabını inceleyerek, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında işlediği savaş suçlarını belgeleyen fotoğraflara teşekkür etti. Kitapta, İsrail'in beyaz fosfor kullanması başta olmak üzere Gazze'deki saldırıların belgeleri yer alıyor.

29.05.2024 16:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin Sağlık Bakanı Abu Ramadan, Anadolu Ajansının (AA) İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında beyaz fosfor kullanması başta olmak üzere işlediği savaş suçlarına yönelik belge niteliğindeki fotoğrafların yer aldığı "Kanıt" kitabını inceledi.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) en üst karar organı Dünya Sağlık Asamblesinin 77. toplantısına katılmak üzere Cenevre'de bulunan Ramadan'a, AA Cenevre muhabiri Muhammet İkbal Arslan tarafından "Kanıt" kitabı tanıtıldı.

"Kanıt"ı inceleyen Ramadan, AA Genel Müdürlüğü adına kendisine hediye edilen kitap için teşekkürlerini iletti.

Ramadan, "Anadolu Ajansı tarafından verilen haberleri ve delilleri çok yakından takip ediyoruz. Bu kitabın çok değerli olduğunu düşünüyorum. Kanıt kitabı için özellikle seçilmiş fotoğraflar, Filistinlilerin yaşadığı sorunun ve İsrail ordusunun yaptığı katliamın boyutunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

?????Kitapta olayların yaşandığı tarih ve yerle birlikte fotoğraflara yer verildiğini kaydeden Ramadan, "Bunların hepsi gerçek ve bu sadece çok küçük bir bölümü. Anadolu Ajansına çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

AA'nın bir sonraki kanıta dayalı kitabının "Filistin devletinin yeniden nasıl inşa edileceğine dair olmasını" umduklarını dile getiren Ramadan, "Gazze'yi yeniden inşa edeceğiz. Söz veriyorum, bunu eskisinden daha iyi yapacağız." dedi.

"Kanıt" kitabı İsrail'in suçlarını belgeliyor

İsrail'in Gazze'de kadın ve çocuk ayrımı gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırılara başta Batılı ülkeler olmak üzere çoğu ülke sessiz kalırken, birçok ülke katliamlar için "delil yetersizliği" tezini ileri sürdü.

Bu iddialar üzerine AA, saldırıların başından bu yana önemli bir görev üstlenen foto muhabirleri ve kameramanların görüntülerini, uluslararası hukukta delil olması amacıyla kitaplaştırma kararı aldı.

Uzman bir ekip tarafından Türkçe, İngilizce ve Arapça hazırlanan kitap, "Kanıt" ismiyle yayımlandı.

"Kanıt"ta, İsrail'in Gazze'de işlediği insanlık suçları belge niteliğindeki fotoğraflarla gözler önüne serildi.

BM Konvansiyonel Silahlar Sözleşmesi'ne göre kullanılması suç olan ve İsrail ordusunun Gazze'nin yoğun nüfuslu sivil bölgelerinde kullandığı beyaz fosforlu top mermilerinin fotoğrafları da kitapta yer aldı.

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Sağlık Bakanı, Filistin, İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin Sağlık Bakanı, İsrail'in savaş suçlarını belgeleyen 'Kanıt' kitabını inceledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni’yi aradı: Filistin’i tanıyın Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni'yi aradı: Filistin'i tanıyın
16:11 TBMM’den Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne Refah için acil toplanma çağrısı TBMM'den Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne Refah için acil toplanma çağrısı
15:27 Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti
14:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Musavat Dervişoğlu ile görüşmememiz için hiçbir neden yok Cumhurbaşkanı Erdoğan: Musavat Dervişoğlu ile görüşmememiz için hiçbir neden yok
10:28 İsrail’e meydan okuyan Kassam Tugayları, roketleri nasıl üretiyor Görüntüleri ilk kez yayınladılar İsrail'e meydan okuyan Kassam Tugayları, roketleri nasıl üretiyor? Görüntüleri ilk kez yayınladılar
15:19 Emlak Konut’tan yeni kampanya: Konut kredisi faizleri düşecek, vade uzayacak Emlak Konut'tan yeni kampanya: Konut kredisi faizleri düşecek, vade uzayacak
15:10 Fatih Terim, Seçil Erzan davasında şikayetçi olarak yer aldı Fatih Terim, Seçil Erzan davasında şikayetçi olarak yer aldı
13:51 Patronlar döviz kuruna isyan etti: Biz de mi fabrikaları kapatıp gidelim Patronlar döviz kuruna isyan etti: Biz de mi fabrikaları kapatıp gidelim?
13:31 Anne ve babasını vurup kafasına sıkan gencin dayısı: Uyuşturucu parası istemiş, vermeyince olayı gerçekleştirmiş Anne ve babasını vurup kafasına sıkan gencin dayısı: Uyuşturucu parası istemiş, vermeyince olayı gerçekleştirmiş
13:17 13 yaşındaki Türk kızı, sesiyle Voice of Germany Kind yarışmasına damga vurdu 13 yaşındaki Türk kızı, sesiyle Voice of Germany Kind yarışmasına damga vurdu
13:11 Beşiktaş mı Fener mi Jose Mourinho tercihini yaptı Beşiktaş mı Fener mi? Jose Mourinho tercihini yaptı
13:10 Erdoğan: Sahipsiz köpeklerin sahiplendirilmesini amaçlıyoruz, bunu başarabilirsek sonraki adıma gerek kalmayacak Erdoğan: Sahipsiz köpeklerin sahiplendirilmesini amaçlıyoruz, bunu başarabilirsek sonraki adıma gerek kalmayacak
12:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na çağrı: Çıkıp her şeyi açık açık itiraf etsin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Çıkıp her şeyi açık açık itiraf etsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2024 17:26:11. #1.11#
SON DAKİKA: Filistin Sağlık Bakanı, İsrail'in savaş suçlarını belgeleyen 'Kanıt' kitabını inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement