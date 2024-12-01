Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü: Gazze'nin kuzeyinde son 24 saatte yaklaşık 100 Filistinli öldü

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde son 24 saatte gerçekleştirdiği katliamlarda yaklaşık 100 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal AA'ya yaptığı açıklamada, "İsrail'in Gazze Şeridi'nin farklı noktalarında son 24 saatte gerçekleştirdiği katliamlarda 100'e yakın Filistinli şehit oldu." dedi.

Basal, İsrail ordusunun Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki Tel ez-Zater Mahallesi'nde 40'tan fazla kişinin yaşadığı "Arac" ailesine ait evi bombaladığını belirtti.

İsrail ordusunun sivil savunma ekipleri ile sağlık görevlilerini hedef almaya devam ettiğini işaret eden Basal, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde çalışmalarını askıya almak zorunda kaldıklarını ve oradaki binlerce kişinin insani ve tıbbi bakımdan yoksun kaldığını vurguladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 382 Filistinli öldü, 105 bin 142 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.