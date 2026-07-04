Filistin: Uluslararası Müdahale Çağrısı - Son Dakika
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Filistin: Uluslararası Müdahale Çağrısı

04.07.2026 16:34
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Ebu Rudeyne, İsrail'in saldırıları ve Gazze'deki öldürme politikalarına dikkat çekerek uluslararası müdahale istedi.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü "günlük öldürme politikası" ile yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'da saldırılarını artırması nedeniyle bölgenin uçurumun eşiğine geldiği uyarısında bulundu.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Ebu Rudeyne, İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'da artırdıkları saldırılara dikkat çeken bir açıklama yaptı.

İsrail ordusunun himayesindeki yerleşimci çetelerin işgal altındaki Cenin, Nablus, El Halil ve Doğu Kudüs'te Filistinli sivillere karşı artırdıkları saldırıların yanı sıra vatandaşların evlerine ve mülklerine de baskınlar yaptıklarını hatırlatan Ebu Rudeyne, şunları kaydetti:

"İsrail ordusu da Gazze'deki günlük öldürme politikalarına devam ediyor. Bu durum kontrolden çıkmadan önce, halkımızın korunması ve İsrail'in tırmandırdığı tehlikeli gerilimin durdurulması için uluslararası toplumun derhal müdahale etmesi gerekiyor."

ABD yönetimi başta olmak üzere uluslararası toplumdan İsrail'i uluslararası hukuk ve uluslararası kararlara bağlı kılmaya zorlayacak baskıyı kurmaları talebinde bulunan Ebu Rudeyne, İsrail ordusu ve radikal yerleşimcilerin Filistinlilere karşı işlediği suçların durdurulmasını istedi.

Durumun her geçen gün daha da kötüleştiğini ve bunun sorumlusunun da İsrail hükümetinin olduğunu belirten Ebu Rudeyne, "İsraillilerin saldırıları, 1000 günden beri Gazze Şeridi'nde devam eden soykırım ve zorla yerinden etme savaşından farklı değildir." ifadelerini kullandı.

İsrail'in bu politikalarıyla Filistin ulusal projesini tasfiye etmeye çalıştığını vurgulayan Ebu Rudeyne, İsrail'in politikalarından doğan savaş ve kaos nedeniyle bölgenin uçurumun eşiğine geldiğini ifade etti.

İsraillilerin dün Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde düzenlediği saldırılarla Filistinli 12 sivil yaralanırken, İsrail ordusunun baskınlarında da çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İsrail Güvenlik Kabinesi de önceki gün işgal altındaki Doğu Kudüs'te 13 yeni yerleşim yerini inşa etme planını onaylamıştı.

Kudüs Valiliği, Tel Aviv yönetiminin, Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşim alanlarını genişletme ve Doğu Kudüs'ü Filistin çevresinden izole etme çabaları kapsamında bu kararı aldığını belirtmişti.

Batı Şeria'da 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusu ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında resmi verilere göre 1173 Filistinli hayatını kaybetti, 12 bin 666 kişi yaralandı, yaklaşık 24 bin kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filistin: Uluslararası Müdahale Çağrısı - Son Dakika

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