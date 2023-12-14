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Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanı, İsrail'in cami işgalini kınadı - Son Dakika
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Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanı, İsrail'in cami işgalini kınadı

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanı Hatem el-Bekri, İsrail askerlerinin Batı Şeria'da bir camiyi işgal ederek Yahudi duası okumasını kınadı. Bekri, bu eylemin camilere ve ibadethanelere saldırı izni anlamına geldiğini ve daha fazla gerginlik yaratacağını belirtti. İsrail'in camilere yönelik saldırılarının artmasından endişe duyduklarını ifade etti.

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanı, İsrail\'in cami işgalini kınadı
14.12.2023 - 16:34,  Güncelleme: 16:45
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Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanı Hatem el-Bekri, İsrail askerlerinin, kanlı baskınlar düzenlediği Batı Şeria'da bir camiyi işgal ederek Yahudi duası okumasını, "gerginliği artıran iğrenç bir suç" şeklinde niteleyerek kınadı.

Bekri, İsrail güçlerinin şiddetli baskınlar düzenlediği Batı Şeria'nın Cenin Mülteci Kampı'nda bir camiyi işgal etmesine ve saygısızlıkta bulunmasına ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanı, "İsrail askerlerinin Cenin kampındaki bir Filistin camisinde Yahudi duası okuması daha önce görülmemiş ve kesinlikle kabul edilemez bir davranıştır." dedi.

İsrail'in camilere yönelik saldırılarının artmasından endişe duyduklarını söyleyen Bekri, şunları kaydetti:

"Bu eylem, camilere ve ibadethanelere saldırı izni anlamına gelmektedir. Bu durum, daha fazla gerginlik ve camilere yönelik saldırıdan başka bir şey getirmez. Bu iğrenç bir suçtur, bunu reddediyoruz."

Bekri, işlenen suçun ibadethanelere yönelik yasanın ihlali olduğuna dikkati çekerek, "Bu suçu kim işlediyse ve kim övdüyse, ister bakan ister başka bir şey olsun hesap vermelidir." diye konuştu.

Irkçı Bakan Ben-Gvir'den çirkin saldırıya övgü

İsrail'in ırkçı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Cenin'deki camiye çirkin saldırıda bulunan askerleri övmüştü.

Ben-Gvir, söz konusu görüntüleri Telegram hesabından paylaşarak, "Kahraman askerlerimizden Cenin'de bir camide Şema İsrael duası." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail askerleri işgal ettikleri bir camiye ayakkabılarıyla girmiş; içlerinden biri caminin mihrabının önündeki mikrofonu alarak Yahudi duası okumuştu.

Mikrofonu tutan asker, arkadaşları kendisini videoya alırken, Yahudilerin sabah ve akşam vakitlerinde okuduğu "Şema Yisrael" (Dinle Ey İsrail) duasını seslendirmişti.

Görüntülerde, Yahudi duasının caminin hoparlörlerinden yankılandığı, bu sırada bazı İsrail askerlerinin de güldüğü görülmüştü.

İsrail ordusundan, görüntülere ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail güçleri, 3 gün kuşatma altında tuttuğu ve kanlı baskınlar düzenlediği Cenin kenti ile Cenin Mülteci Kampı'nda 12 Filistinliyi öldürmüş, 20 evi bombalamış ve 700 Filistinliyi gözaltına almıştı.

İsrail ordusu, 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılarını başlatmasının ardından işgal altındaki Batı Şeria'da da Filistinlilere yönelik gözaltı ve baskınlarını artırdı.

Kaynak: AA
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