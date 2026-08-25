Filistin ve Mısır Görüşmesi: Son Gelişmeler - Son Dakika
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Filistin ve Mısır Görüşmesi: Son Gelişmeler

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Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh, Mısırlı Bakan Abdulati ile İsrail'in ihlallerini görüştü.

Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile Filistin meselesindeki son gelişmeleri ve İsrail'in Batı Şeria ile Gazze Şeridi'ndeki ihlallerini görüştü.

Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh'in ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile Mısır'ın El-Alameyn kentinde bir araya geldiklerini; işgal altındaki Filistin topraklarındaki durumu, Filistin meselesindeki son gelişmeleri ve İsrail'in Batı Şeria ile Gazze Şeridi'ndeki uygulamalarını ele aldıklarını belirtti.

Şeyh, bu görüşmenin Filistin meselesindeki son gelişmeler ve Filistin halkının meşru haklarını desteklemek için sarf edilen çabalar kapsamında sürdürülen iletişim ve istişarelerin bir parçası olduğunu ifade etti.

İsrail'in insanlık dışı uygulamaları sonucunda Gazze Şeridi'nde yaşanan mevcut durumun ele alındığı görüşmede, bölgeye "insani yardımların engelsiz akışının sağlanması ve Gazze Şeridi'nden çekilmelerin hayata geçirilmesi de dahil olmak üzere ABD Başkanı Donald Trump'ın barış planı kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi için uluslararası toplumun İsrail'e baskı yapmasının son derece büyük önem taşıdığı" vurgulandı.

Ayrıca atılacak bu adımların, "Filistin yönetiminin Gazze Şeridi'ndeki tüm sorumluluklarını yeniden üstlenmesine zemin hazırlayacağı" kaydedildi.

Görüşmede, Filistin uzlaşısının sağlanması ve Filistin saflarının birliğinin yeniden tesis edilmesi için sarf edilen çabaların yanı sıra devam eden siyasi reform sürecinin de ele alındığı aktarıldı.

Mısırlı Bakan Abdulati, "Mısır, Filistin topraklarında yeni bir gerçeklik dayatmayı veya Filistin topraklarının birliğini zayıflatmayı amaçlayan tüm yasa dışı İsrail önlemlerini tamamen kınıyor ve reddediyor." ifadelerine yer verdi.

Abdulati, "Gazze Şeridi ile Batı Şeria'nın birliğinin korunmasının ve 4 Haziran 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasına zemin hazırlayacak ciddi bir siyasi ufkun oluşturulmasının gerekliliğini" vurguladı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Filistin, İsrail, Güncel, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin ve Mısır Görüşmesi: Son Gelişmeler - Son Dakika

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