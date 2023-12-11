 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Filistin yönetimi: İsrail'in vergi gelirlerini alıkoyması korsanlık ve toplu cezalandırma - Son Dakika
Üye Girişi

Filistin yönetimi: İsrail'in vergi gelirlerini alıkoyması korsanlık ve toplu cezalandırma

Filistin yönetimi, İsrail hükümetinin Filistin'e ait vergi gelirlerini alıkoymasını, "korsanlık ve Filistin halkının toplu cezalandırılmaya tabi tutulması" olarak değerlendirdi.

Filistin yönetimi: İsrail\'in vergi gelirlerini alıkoyması korsanlık ve toplu cezalandırma
11.12.2023 - 18:14,
Abone Ol

Filistin yönetimi, İsrail hükümetinin Filistin'e ait vergi gelirlerini alıkoymasını, "korsanlık ve Filistin halkının toplu cezalandırılmaya tabi tutulması" olarak değerlendirdi.

Filistin Devlet Başkanlığı, İsrail hükümetinin Filistin yönetimine ödemesi gereken vergi ve ithalat vergisi gelirlerini alıkoymayı sürdürmesine ilişkin açıklama yaptı.

Bu durumun hayatın her alanına olumsuz etkileri olacağı hatırlatılan açıklamada, Gazze'ye tahsis edilen gelirleri İsrail'in kesme kararının da savaş suçu olduğu kaydedildi.

İsrail'in bu tutumunun korsanlık ve Filistin halkını toplu cezalandırmaya tabi tutması anlamına geldiği vurgulanan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Filistin devleti, tutuklular, şehitler ve Gazze'nin tüm ihtiyaçlarını karşılamaktan geri durmayacak. Gazze'ye gerekli vergi gelirlerini aktarmayı kesinlikle bırakmayacak.

Devlet, Gazze'de sağlık, eğitim, su, elektrik ve hükümette çalışan memurların maaşları konularında görevlerini yerine getirmeyi sürdürecek."

Filistin Devlet Başkanlığı ayrıca, ABD yönetiminden Filistinlilere uygulanan bu suçları durdurması için İsrail'e baskı yapmasını istedi.

İsrail hükümeti bugün, Gazze Şeridi'ne tahsis edeceği gerekçesiyle Filistin yönetiminin gelirlerinden bir kısmında kesintiye gitme kararı almıştı.

İsrail, Filistin'e ithal edilen malların gümrük vergilerini Filistin yönetimi adına topluyor ve aylık olarak yönetime ortalama 190 milyon dolar ödeme yapıyor.

Kasım ayında Filistin yönetimi, İsrail'in Gazze'ye tahsis edilen miktarı keserek yaptığı ödemeyi (yaklaşık 162 milyon dolar) kabul etmeyerek İsrail'e iade etmişti.

Filistin yönetiminin İsrail hapishanelerindeki tutuklulara, ailelerine ve şehit ailelerine maddi yardım yapmasına itiraz eden İsrail yönetimi, 2018'de Filistinlilerin gümrük vergilerinden bir kısmını kesme hakkına ilişkin kanun çıkarmıştı.

İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü arasında 1994'te imzalanan Paris Ekonomi Protokolü gereğince İsrail yönetiminin, kontrolü altındaki sınır kapılarından Filistinliler adına topladığı yıllık 2 milyar doları Filistin hazinesine aktarması gerekiyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Filistin, İsrail, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin yönetimi: İsrail'in vergi gelirlerini alıkoyması korsanlık ve toplu cezalandırma - Son Dakika


21:06
Halil Umut Meler, hastaneye gelen Ankaragücü heyetini kabul etmedi Halil Umut Meler, hastaneye gelen Ankaragücü heyetini kabul etmedi
20:21
Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti
20:21
'Bacaklarımı hissedemiyorum' sözüyle dünyaya seslenen Gazzeli Rital, tedavisi için Türkiye'de "Bacaklarımı hissedemiyorum" sözüyle dünyaya seslenen Gazzeli Rital, tedavisi için Türkiye'de
20:13
TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak
19:13
Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim
18:59
2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı
18:19
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46
TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor

Son Dakika
21:06 Halil Umut Meler, hastaneye gelen Ankaragücü heyetini kabul etmedi
20:21 Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti
20:21 "Bacaklarımı hissedemiyorum" sözüyle dünyaya seslenen Gazzeli Rital, tedavisi için Türkiye'de
20:13 TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak
19:13 Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim
18:59 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı
18:19 MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46 TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45 Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:25 İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 21:21:19. #1.11#
SON DAKİKA: Filistin yönetimi: İsrail'in vergi gelirlerini alıkoyması korsanlık ve toplu cezalandırma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement