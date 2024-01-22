Filistin Yönetimi, Mali Krizin Çözümü İçin Seçenekleri Değerlendiriyor

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh, Filistin yönetiminin mevcut mali krizin çözümüne ilişkin tüm seçenekleri değerlendirdiğini belirtti.

Şeyh, İsrail kabinesinin, abluka altındaki Gazze'nin payı dışındaki vergi gelirlerinin Filistin yönetimine aktarılmasını onaylamasını X platformundaki hesabından değerlendirdi.

Filistin yönetiminin, Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına karşı sorumluluklarına ısrarla bağlı olduğuna dikkati çeken Şeyh, "Filistin yönetimi, İsrail'in fonlarımıza el koymasının bir sonucu oluşan mevcut mali krizi çözmeye yönelik tüm önerileri de inceliyor." dedi.

Şeyh, Filistin yönetiminin kardeş ve dost ülkelerin mali krizi sona erdirmek için gösterdiği çabaları takdir ettiğini ve Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına karşı devam eden yıkıcı savaşa son verilmesini talep ettiğini vurguladı.

İsrail tarafından Filistin yönetiminin Gazze Şeridi'ne ayırdığı fonun aktarılmasını engelleme çabalarını reddettiklerini belirten Şeyh, uluslararası topluma, İsrail'i Filistin'in tüm fonlarını aktarmaya zorlaması çağrısında bulundu.

İsrail kabinesi, abluka altındaki Gazze'nin payı dışındaki vergi gelirlerinin Filistin yönetimine aktarılmasını onaylamıştı.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, " Tel Aviv'de bulunan Kirya Askeri Üssü'nde toplanan siyasi güvenlik kabinesi, vergi fonlarının Filistin yönetimine ve Gazze tahsislerinin Norveç'e aktarılmasına ilişkin bir planı onayladı." ifadelerine yer verilmişti.

İsrail, Filistin'in ithal ettiği malların gümrük vergilerini "Filistin yönetimi adına" topluyor ve Filistin'e ortalama aylık 190 milyon dolar ödeme yapıyor. Bu vergiler, Filistin ekonomisi için önemli bir gelir sağlıyor.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, İsrail'in 7 Ekim'de Gazze'ye yönelik başlayan saldırılardan bu yana geçen süredeki vergi gelirlerinin tamamını Filistin yönetimine devretmeyi reddetmişti.

Buna karşı Filistin yönetimi ise kasım ayında İsrail'in Gazze'ye tahsis edilen miktarı keserek yaptığı ödemeyi (yaklaşık 162 milyon dolar) kabul etmeyerek İsrail'e iade etmişti.

Kesinti nedeniyle Filistin yönetimi, memurların maaşlarının ödemesini son iki ay içinde geciktirmiş ve maaşların bir kısmını ödemek için yerel bankalardan borç alınmıştı.

İsrail merkezli "Walla" haber sitesi ise 29 Aralık'ta "ABD yönetiminin son haftalarda İsrail hükümetine, alıkoyduğu Filistin vergi gelirlerini serbest bırakması için baskı yaptığını" yazmıştı.