Filistin Yönetimi'nden İsrail Saldırılarına Tepki

22.03.2026 21:09
Filistin, Batı Şeria'daki saldırıları kınayarak uluslararası müdahale çağrısı yaptı.

Filistin yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından düzenlenen saldırıları kınayarak, bu saldırıların İsrail ordusu ve hükümetinin doğrudan koruması altında gerçekleştirilen "organize ve sistematik eylemler" olduğunu belirtti.

Filistin Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, dün akşam ve sabah Batı Şeria'daki 13 yere yapılan, 7 Filistinlinin yaralanmasına, 4 aracın ve bir yerel meclis binasının yakılmasına yol açan saldırılara tepki gösterildi.

Açıklamada, "Bu saldırılar münferit hadiseler değil, aksine işgal güçlerinin doğrudan koruması ve aşırı sağcı hükümetin siyasi desteğiyle yürütülen organize ve sistematik eylemlerdir." ifadelerine yer verildi.

Fransa, İngiltere, Kanada ve Avrupa Birliği'nin de aralarında bulunduğu uluslararası diplomatik misyonları "önemli bir adım" olarak nitelendiren Ramallah yönetimi, Filistinlilerin korunması ve bu saldırıların sorumlularından hesap sorulması için derhal uluslararası mekanizmaların harekete geçirilmesini talep etti.

Açıklamada ayrıca, "Filistin halkı, öldürme ve mülklerinin yakılması politikaları karşısında diz çökmeyecektir. Sistematik terör politikası işgalciye güvenlik getirmeyecektir." değerlendirmesi yapıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da artan saldırılar

Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik saldırıların başlamasından bu yana İsrail ordusu ve gaspçı İsrailliler, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'daki saldırılarını artırdı.

Bu saldırılar, öldürme, gözaltı, ev ve tesislerin yıkımı, mülk tahribi, zorla yerinden etme ve yerleşim faaliyetlerinin genişletilmesini kapsıyor.

Filistin tarafı, söz konusu uygulamaların Batı Şeria'nın resmen ilhak edilmesine zemin hazırladığı uyarısında bulunuyor.

Filistinli resmi kaynaklara göre, bu süreçte Batı Şeria'da İsrail ordusunun ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında en az 1133 Filistinli hayatını kaybetti, 11 bin 700'den fazla kişi yaralandı, 22 bine yakın Filistinli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Nereden nereye Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor
3.87 promilli cani 19 yaşındaki Hasan’ı vurdu Aile teşhis sırasında yıkıldı 3.87 promilli cani 19 yaşındaki Hasan'ı vurdu! Aile teşhis sırasında yıkıldı
Biri 110, biri 106 yaşında Uzun yaşamın sırrı bu besinde Biri 110, biri 106 yaşında! Uzun yaşamın sırrı bu besinde
İran’da Natanz Uranyum Zenginleştirme Tesisi vuruldu İran'da Natanz Uranyum Zenginleştirme Tesisi vuruldu
Guardiola: Dünya çökecek, kimse parmağını kıpırdatmıyor Guardiola: Dünya çökecek, kimse parmağını kıpırdatmıyor
Bir ilimizi alarma geçiren cisim Bölge güvenlik çemberine alındı Bir ilimizi alarma geçiren cisim! Bölge güvenlik çemberine alındı

20:22
İran’ın başkenti Tahran’da ardı ardına patlama
İran'ın başkenti Tahran'da ardı ardına patlama
20:18
Fenerbahçe Beko, Wade Baldwin ile yeni sözleşme imzalıyor
Fenerbahçe Beko, Wade Baldwin ile yeni sözleşme imzalıyor
19:46
İsrail, Arad ve Dimona’yı harabeye çeviren İran füzelerinin önlenememe nedenini açıkladı: Tamamen tesadüf
İsrail, Arad ve Dimona'yı harabeye çeviren İran füzelerinin önlenememe nedenini açıkladı: Tamamen tesadüf
19:28
Sidiki Cherif’in milli takım hayali suya düştü
Sidiki Cherif'in milli takım hayali suya düştü
18:33
İstanbul Valiliği: Fatih’te göçük altında kalan 11 vatandaşımızdan biri hayatını kaybetti
İstanbul Valiliği: Fatih'te göçük altında kalan 11 vatandaşımızdan biri hayatını kaybetti
18:00
İran, Hürmüz Boğazı’ndan geçmenin ücretini duyurdu: 2 milyon dolar
İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçmenin ücretini duyurdu: 2 milyon dolar
