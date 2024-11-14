Filistinli Aktivist Aita: "Filistin davasını dünyaya duyurmak için yıllardır mücadele ediyoruz"

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Filistinli aktivist Dr. Lora Abu Aita, uluslararası alanda yürüttükleri çalışmalar kapsamında, "Filistin davasını dünyaya duyurmak için yıllardır mücadele ediyoruz." dedi.

Kolombiya hükümetinin davetlisi olarak Cali kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Biyolojik Çeşitlilik Konferansı'na (COP16) katılan Aita, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu etkinlikte birçok kesime seslerini duyurduklarını belirtti.

Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde doğan ve 7 yıldır İspanya'nın Granada kentinde yaşayan Aita, Gazze Şeridi'ndeki koşulların düşünülenden daha karmaşık olduğunu söyledi.

Filistin Kamu Diplomasisi Enstitüsü'nde Filistinlilerin savunulması ve kampanya sorumlusu olarak görev yapan Aita, "Uluslararası alanda yürüttüğümüz temel görevlerden biri olarak Filistin davasını dünyaya duyurmak için yıllardır mücadele ediyoruz." dedi.

Aita, Filistin'in, İsrail'in sömürgeci yönetiminden kurtulması için uluslararası arenada alternatif bir diplomasi yürüttüklerini ve dünya genelinde Filistin davasına dair bir algı oluşturmak için çaba harcadıklarını dile getirdi.

"Filistin'in davasına ışık tutuyor"

Birçok ülkede parlamenterlerle, yerel topluluklarla, Filistin diasporası ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla (STK) temaslar kurduklarını anlatan Aita, "Bu yaptığımız mücadeleler Filistin'in davasına ışık tutuyor. Filistin davasının selameti için ve Filistin'in sömürgeci bir rejimden kurtulması için çalışmalarımızı daha da arttıracağız." diye konuştu.

Aita, İsrail'in olayları 7 Ekim üzerinden kurgulamaya çalıştığına dikkati çekerek, "Filistin'de etnik temizlik 100 yılı aşkın bir süredir devam ediyor, bunu her yerde vurgulamak gerekiyor. Sömürge rejimi 76 yıl önce kuruldu. O zamandan bu yana İsrail, işgal emellerini tüm Filistin topraklarında uygulamaya başladı." ifadesini kullandı.

Gazze'de çağdaş dünya tarihinde görülmemiş bir katliam yaşandığını dile getiren Aita, İsrail'in etnik temizlik stratejisiyle hareket ettiğini belirtti.

"Protestolarda gündeme getiriyoruz"

Aita, İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde saldırılarını sürdürdüğünü kaydederek "Gazze'nin kuzeyinde tam olarak kaç Filistinlinin şehit edildiğini bilmiyoruz, ambulanslar ve sağlık ekipleri bombardıman nedeniyle bölgelere ulaşamıyor. Gazze'deki sağlık krizi ciddi boyutlara ulaştı. Bunu her platformda ve protestolarda sürekli olarak gündeme getiriyoruz." diye konuştu.

Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin doğal kaynaklardan mahrum edildiğini söyleyen Aita, "Yerleşimcilerin neden olduğu bir yayılma var. Batı Şeria'da araziler gasp ediliyor. Filistinliler için harekat alanı artık dünden daha zor. Bunu dünyanın gündeminde ne olursa olsun tutmalıyız." şeklinde konuştu.

Aita, COP16 zirvesine kendisini davet eden Kolombiya Çevre Bakanlığına teşekkür ederek, "İsrail'in sömürge rejiminin Gazze Şeridi'nde halkımıza uyguladığı soykırımı duyurabilmemiz için bize farklı alanlar sunuldu. COP16 İsrail hukuksuzluklarını duyurulması için iyi bir fırsat teşkil etti." ifadesini kullandı.

"Bu baskı altındaki tüm halklara örnek olacak"

Temelde sömürgeciliğe maruz kalan halkların Filistin davasına katkı sunabileceğini belirten Aita, sömürgecilikten kurtulabilmek için tecrübelerin paylaşılması gerektiğine işaret etti.

Aita, "Filistin davasının başarılı şekilde sonuçlanabilmesi için kolektif çalışmamız gerektiğine inanıyoruz. Bu, baskı altındaki tüm halklara örnek olacak." dedi.

Kolombiya'nın İsrail ile diplomatik ilişkilerini kestiğini hatırlatan Aita, diğer ülkelerin de Gazze'deki soykırımı durdurmak için benzer adımlar atması gerektiğini vurguladı.

COP16 süresince yerli halklarla görüştüklerini dile getiren Aita, sömürgeciliğe maruz kalan yerli halkların verdikleri mücadeleyi anlamanın önemli olduğunu belirtti.

İsrail ile işbirliği yapan ve ona silah satan birçok ülke olduğuna işaret eden Aita, silah ambargosunun uygulanması gerektiğini vurguladı.

Aita, şu değerlendirmede bulundu:

"Örneğin, Kolombiya, İsrail'in soykırımına sessiz kalmadı. Kolombiya, silah alımını durdurdu ve İsrail'e kömür ihracatını keserek çok anlamlı adımlar attı. Bu nedenle, Kolombiya'nın İsrail'e karşı aldığı bu kararlara minnettarız. Elbette, uluslararası toplumdan daha fazlasını bekliyoruz ve bu talebi her platformda dile getiriyoruz. İsrail ile diplomatik ilişkilerin kesilmesi, Gazze'deki soykırımın durdurulması açısından çok büyük bir önem taşıyor. Parlamenterlerle ve STK'larla yaptığımız görüşmelerde bu talepleri dile getirdik. Tabii ki, kapsamlı gösterilerde Filistin halkının sesini tüm dünyaya duyurmaya çalıştığımız gibi, İsrail'in sistematik etnik temizlik politikasını da her fırsatta anlatıyoruz."