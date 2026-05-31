Filistinli Ayrım Duvarı'nda Yaralandı

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde bulunan Ram beldesinde, Ayrım (Utanç) Duvarı'nı aşmaya çalıştığı belirtilen bir Filistinlinin, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralandığı belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerleri, Ram beldesindeki Ayrım Duvarı yakınında bir Filistinliye ateş açtı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Ayrım Duvarı'nı aşmaya çalıştığı belirtilen Filistinlinin sol bacağından vurulduğu ve bir grup genç tarafından bölgeden uzaklaştırılmaya çalışıldığı görüldü.

Görüntülerde, bilincini kaybettiği değerlendirilen yaralının yoğun şekilde kan kaybettiği dikkati çekti.

Yaralının sağlık durumuna ilişkin Filistinli yetkililerden henüz bir açıklama yapılmadı.

Ayrım (Utanç) Duvarı

Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın ardından İsrail yönetimi, 2002 yılında "güvenlik" iddiasıyla işgal altındaki Batı Şeria ile İsrail arasına "Ayrım Duvarı" inşasına başlamıştı. Ayrım Duvarı nedeniyle Batı Şeria'daki 3 milyona yakın Filistinli işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e geçiş yapamıyor.

İsrail merkezli insan hakları örgütü B'Tselem'e göre, Kudüs, büyük bir kısmı Batı Şeria toprakları üzerine inşa edilen, 8 metreyi aşan yüksekliğe ve yaklaşık 202 kilometre uzunluğa sahip, üzerine dikenli tel çekilmiş beton duvarla çevrili.

İsrail, bu duvarı "güvenlik gerekçeleriyle" inşa ettiğini iddia ederken, Filistinliler ve Birleşmiş Milletler ise bunun Filistin topraklarını İsrail'e ilhak etme planının bir parçası olduğunu belirtiyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinliler, özellikle ekonomik sebeplerle iş bulmak için Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Filistin beldesi Ram yakınlarındaki "Ayrım Duvarı"nı aşarak Kudüs'e ulaşmaya çalışıyor.