 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Filistinli Baba, İsrail Saldırısının Ardından Ev Enkazında Un Topluyor - Son Dakika
Üye Girişi

Filistinli Baba, İsrail Saldırısının Ardından Ev Enkazında Un Topluyor

Filistinli bir babanın çocuklarını doyurmak için İsrail ordusunun saldırısı sonucu Gazze Şeridi'nde yıkılan evinin enkazında yere dökülen unu toplamaya çalışan görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı. İsrail'in yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürüyor. Saldırılar nedeniyle yüzde 70'i kadın ve çocuklardan oluşan 22 bin 600 Filistinli öldürüldü, 57 bin 910 kişi de yaralandı. Gece gündüz aralıksız kara, hava ve denizden bombalanan Gazze'de 1,9 milyon Filistinli saldırılar nedeniyle yerinden oldu. Saldırıların yanı sıra İsrail'in bölgeye insani yardım girişine çıkardığı zorluklar nedeniyle Gazze halkı açlıkla mücadele ediyor. Birleşmiş Milletler'in (BM) yaptığı açıklamaya göre, Gazze'deki Filistinlilerin yüzde 40'ı açlık tehlikesiyle karşı karşıya. Sosyal medyada yayımlanan bir görüntü, Gazzelilerin çektiği açlığı ve içinde bulundukları durumu gözler önüne seriyor. Görüntüde, bir babanın İsrail ordusunda vurulan evinin enkazında yere dökülen unu toplamaya çalıştığı görülüyor. Sosyal medyada gündem olan göründe muhabir Gazzeli babaya neden yere dökülen unu toplandığını soruyor. Adı belirtilmeyen Filistinli baba, unları olmadığı için yere dökülenleri topladığını dile getiriyor. Filistinli gazeteci o anları, 'İsrail'in Gazze'de açlığı silah olarak kullandığı bir dönemde, çocuklarını doyurmak için yıkılan evinin zemininden dökülen unu toplamaya çalışan bir adam.' notuyla paylaştı. İsrail'in 2007'den bu yana abluka altında tuttuğu ve 3 ayı aşkın süredir saldırdığı Gazze'de gıda sıkıntısı yaşanıyor. Yerel basındaki haberlere göre, bölgede başta un olmak üzere birçok gıdaya ulaşmakta zorluk çekiliyor. Gazze'de bulunsa bile savaştan önce 25 kiloluk torbalardaki un yaklaşık 10 $'a satılırken, bugün bu rakamın 40 ila 100 $ arasında değiştiği belirtiliyor.

Filistinli Baba, İsrail Saldırısının Ardından Ev Enkazında Un Topluyor
05.01.2024 - 20:39,  Güncelleme: 20:40
Abone Ol

Filistinli bir babanın çocuklarını doyurmak için İsrail ordusunun saldırısı sonucu Gazze Şeridi'nde yıkılan evinin enkazında yere dökülen unu toplamaya çalışan görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı.

İsrail'in yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürüyor. Saldırılar nedeniyle yüzde 70'i kadın ve çocuklardan oluşan 22 bin 600 Filistinli öldürüldü, 57 bin 910 kişi de yaralandı.

Gece gündüz aralıksız kara, hava ve denizden bombalanan Gazze'de 1,9 milyon Filistinli saldırılar nedeniyle yerinden oldu.

Saldırıların yanı sıra İsrail'in bölgeye insani yardım girişine çıkardığı zorluklar nedeniyle Gazze halkı açlıkla mücadele ediyor.

Birleşmiş Milletler'in (BM) yaptığı açıklamaya göre, Gazze'deki Filistinlilerin yüzde 40'ı açlık tehlikesiyle karşı karşıya.

Sosyal medyada yayımlanan bir görüntü, Gazzelilerin çektiği açlığı ve içinde bulundukları durumu gözler önüne seriyor.

Çocuklarını doyurmak için yere dökülen unu topladı

Görüntüde, bir babanın İsrail ordusunda vurulan evinin enkazında yere dökülen unu toplamaya çalıştığı görülüyor.

Sosyal medyada gündem olan göründe muhabir Gazzeli babaya neden yere dökülen unu toplandığını soruyor. Adı belirtilmeyen Filistinli baba, unları olmadığı için yere dökülenleri topladığını dile getiriyor.

Filistinli gazeteci o anları, "İsrail'in Gazze'de açlığı silah olarak kullandığı bir dönemde, çocuklarını doyurmak için yıkılan evinin zemininden dökülen unu toplamaya çalışan bir adam." notuyla paylaştı.

İsrail'in 2007'den bu yana abluka altında tuttuğu ve 3 ayı aşkın süredir saldırdığı Gazze'de gıda sıkıntısı yaşanıyor. Yerel basındaki haberlere göre, bölgede başta un olmak üzere birçok gıdaya ulaşmakta zorluk çekiliyor.

Gazze'de bulunsa bile savaştan önce 25 kiloluk torbalardaki un yaklaşık 10 $'a satılırken, bugün bu rakamın 40 ila 100 $ arasında değiştiği belirtiliyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Birleşmiş Milletler, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistinli Baba, İsrail Saldırısının Ardından Ev Enkazında Un Topluyor - Son Dakika


21:53
Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi
21:02
Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin
20:38
Villasının tadilatını yapan işçileri darbetmekle suçlanan şarkıcı Ferman Toprak sessizliğini bozdu Villasının tadilatını yapan işçileri darbetmekle suçlanan şarkıcı Ferman Toprak sessizliğini bozdu
20:16
Kanala devrilen araçta eşi ve 5 çocuğu can veren şahıs tutuklandı Kanala devrilen araçta eşi ve 5 çocuğu can veren şahıs tutuklandı
20:06
Sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu çifti tutuklandı Sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu çifti tutuklandı
19:39
ABD Dışişleri Bakanı Blinken İstanbul'a geldi ABD Dışişleri Bakanı Blinken İstanbul'a geldi
19:10
Süper Lig kaldığı yerden devam! 4 gollü çılgın maçta kazanan yok Süper Lig kaldığı yerden devam! 4 gollü çılgın maçta kazanan yok
18:51
DEVA Partisi lideri Ali Babacan, cuma namazı çıkışı protesto edildi DEVA Partisi lideri Ali Babacan, cuma namazı çıkışı protesto edildi

Son Dakika
21:53 Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi
21:02 Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin
20:38 Villasının tadilatını yapan işçileri darbetmekle suçlanan şarkıcı Ferman Toprak sessizliğini bozdu
20:16 Kanala devrilen araçta eşi ve 5 çocuğu can veren şahıs tutuklandı
20:06 Sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu çifti tutuklandı
19:39 ABD Dışişleri Bakanı Blinken İstanbul'a geldi
19:10 Süper Lig kaldığı yerden devam! 4 gollü çılgın maçta kazanan yok
18:51 DEVA Partisi lideri Ali Babacan, cuma namazı çıkışı protesto edildi
18:07 Tunceli Belediye BaşkanıMaçoğlu, İstanbul Kadıköy'den belediye başkan adayı olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 22:09:27. #1.11#
SON DAKİKA: Filistinli Baba, İsrail Saldırısının Ardından Ev Enkazında Un Topluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement