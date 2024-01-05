Filistinli Baba, İsrail Saldırısının Ardından Ev Enkazında Un Topluyor

Filistinli bir babanın çocuklarını doyurmak için İsrail ordusunun saldırısı sonucu Gazze Şeridi'nde yıkılan evinin enkazında yere dökülen unu toplamaya çalışan görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı.

İsrail'in yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürüyor. Saldırılar nedeniyle yüzde 70'i kadın ve çocuklardan oluşan 22 bin 600 Filistinli öldürüldü, 57 bin 910 kişi de yaralandı.

Gece gündüz aralıksız kara, hava ve denizden bombalanan Gazze'de 1,9 milyon Filistinli saldırılar nedeniyle yerinden oldu.

Saldırıların yanı sıra İsrail'in bölgeye insani yardım girişine çıkardığı zorluklar nedeniyle Gazze halkı açlıkla mücadele ediyor.

Birleşmiş Milletler'in (BM) yaptığı açıklamaya göre, Gazze'deki Filistinlilerin yüzde 40'ı açlık tehlikesiyle karşı karşıya.

Sosyal medyada yayımlanan bir görüntü, Gazzelilerin çektiği açlığı ve içinde bulundukları durumu gözler önüne seriyor.

Çocuklarını doyurmak için yere dökülen unu topladı

Görüntüde, bir babanın İsrail ordusunda vurulan evinin enkazında yere dökülen unu toplamaya çalıştığı görülüyor.

Sosyal medyada gündem olan göründe muhabir Gazzeli babaya neden yere dökülen unu toplandığını soruyor. Adı belirtilmeyen Filistinli baba, unları olmadığı için yere dökülenleri topladığını dile getiriyor.

Filistinli gazeteci o anları, "İsrail'in Gazze'de açlığı silah olarak kullandığı bir dönemde, çocuklarını doyurmak için yıkılan evinin zemininden dökülen unu toplamaya çalışan bir adam." notuyla paylaştı.

İsrail'in 2007'den bu yana abluka altında tuttuğu ve 3 ayı aşkın süredir saldırdığı Gazze'de gıda sıkıntısı yaşanıyor. Yerel basındaki haberlere göre, bölgede başta un olmak üzere birçok gıdaya ulaşmakta zorluk çekiliyor.

Gazze'de bulunsa bile savaştan önce 25 kiloluk torbalardaki un yaklaşık 10 $'a satılırken, bugün bu rakamın 40 ila 100 $ arasında değiştiği belirtiliyor.