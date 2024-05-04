Filistinli Cerrah Gassan Ebu Sitte, Fransa\'ya Girişinin Engellendiğini İfade Etti

Filistin asıllı cerrah Gassan Ebu Sitte, Almanya'nın hakkında verdiği Avrupa'ya giriş yasağı nedeniyle Fransa'ya girişinin engellendiğini ifade etti.
Sitte, sosyal paylaşım platformu X hesabından yaptığı açıklamada, Fransa'nın başkenti Paris'te Charles de Gaulle Havalimanı'nda bulunduğunu belirtti.
Filistinli cerrah, "Fransa'ya girmemi engelliyorlar. Bugün Senato'da konuşma yapmam gerekiyor. Almanların Avrupa'ya girişime 1 yıl yasak getirdiklerini söylüyorlar." ifadelerini kullandı.
Sitte, Avrupa'nın Gazze'de yaşanan "soykırıma" tanık olanları sustururken, İsrail'in bu tanıkları hapiste öldürdüğünü savundu.
Ebu Sitte'nin, Fransız Parlamentosunun üst kanadı olan Senato'da "Fransa'nın Filistin'de uluslararası hukukun uygulanmasındaki sorumluluğu"na ilişkin etkinlikte konuşması bekleniyordu.
İsrail'in Gazze saldırılarının başlamasının ardından 9 Ekim 2023'te bölgeye giderek 40 gün görev yapan Glasgow Üniversitesinin Filistin asıllı Rektörü Ebu Sitte, nisanda, Gazze'de yaşadıklarını anlatması için Berlin'deki konferansa davet edilmiş ancak ülkeye girişi engellenmişti.
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