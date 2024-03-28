Filistinli Cerrah Gassan Ebu Sitte, Glasgow Üniversitesi'nin Yeni Rektörü Oldu

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Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) aracılığıyla 9 Ekim 2023'te Gazze'ye giderek 40 gün boyunca İsrail'in saldırıları altında hayat kurtarmak için mücadele eden Filistin asıllı İngiliz cerrah Gassan Ebu Sitte, İskoçya'daki Glasgow Üniversitesinin yeni rektörü oldu.

Glasgow Üniversitesi, X hesabından yapılan paylaşımda, rektörlük seçimleri sonucu oyların yaklaşık yüzde 80'ini alan Ebu Sitte'nin üniversitenin yeni rektörü seçildiğini duyurdu.

Ebu Sitte'nin 3 yıl boyunca üniversitenin karar alma süreçlerinde öğrencileri en üst düzeyde temsil edeceği belirtilen paylaşımda, yeni rektörün "dünyanın önde gelen plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanlarından biri" olduğu kaydedildi.

Filistin toprakları üzerinde İsrail devletinin kurulmasına zemin hazırlayan "Balfour Deklarasyonu"nun yazarı Arthur James Balfour da 1890-1893 yıllarında Glasgow Üniversitesinin rektörü olarak görev yapmıştı.

Gazze'de cenazeler arasında düzenlenen basın toplantısıyla hafızalara kazınmıştı

Ebu Sitte, İsrail'in saldırılarının başlamasının ardından 9 Ekim'de MSF ile Mısır üzerinden Gazze'ye giderek, 18 Kasım'a kadar tıbbi imkansızlıklara rağmen El Şifa Hastanesi ve El-Ehli Baptist Hastanesinde Gazze halkına hizmet vermek için büyük çaba sarf etmişti.

Batı medyasının yayınlarına da katılarak Gazze'deki durumu dünyaya duyurmaya çalışan İngiliz cerrah, İsrail'in 17 Ekim'de Gazze'de bombaladığı ve 500 kişinin hayatını kaybettiği El-Ehli Baptist Hastanesinin önünde, cenazelerin arasında düzenlenen basın toplantısıyla da hafızalara kazınmıştı.

Hastanelerdeki tıbbi yetersizlikler nedeniyle 40 gün sonra Gazze'den ayrılmak zorunda kalan Ebu Sitte, yaşadığı ülke İngiltere'ye dönmüştü.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280'i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 490 Filistinli öldürüldü, 74 bin 889 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 253'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 597 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 453 Filistinli hayatını kaybetti.

Son verilere göre, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda 249 Hizbullah mensubu, 50 Lübnanlı sivil, 12 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.