Filistinli Doktorlar, İsrail Saldırılarında Yaralananları Ameliyat Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Filistinli Doktorlar, İsrail Saldırılarında Yaralananları Ameliyat Ediyor

Filistinli Doktorlar, İsrail Saldırılarında Yaralananları Ameliyat Ediyor

Filistinli doktorlar, Gazze Şeridi'ndeki sınırlı imkanlara rağmen İsrail saldırılarında yaralananları ameliyat etmek için El-Avde Hastanesi'nde çalışıyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle hastanelerde tıbbi malzeme ve personel eksikliği yaşanırken, Gazze'nin kuzeyindeki hastaneler yaralıları tedavi etmek için büyük çaba sarf ediyor. Gazze Şeridi'ndeki altyapıda büyük hasar meydana gelirken, binlerce insan hayatını kaybetti ve sağlık kurumları da zarar gördü.

09.05.2024 03:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistinli doktorlar, mevcut sınırlı imkanlara rağmen İsrail saldırılarında yaralananları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde bulunan El-Avde Hastanesinde ameliyat ediyor.

AA, İsrail'in Gazze Şeridi'nde sekizinci ayına giren saldırılarının gölgesinde, zor koşullar, tıbbi imkansızlıklar, malzeme ve sağlık personeli eksikliğine rağmen, yaralı Filistinlileri ameliyat eden El-Avde Hastanesinin ameliyathanelerindeki doktorları görüntüledi.

Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in ablukası ve saldırılarının devam etmesi nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki hastanelerde ciddi tıbbi malzeme ve ilaç sıkıntısı yaşanıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) İşgal Altındaki Filistin Topraklarındaki İnsani İşler Koordinatörü Andrea de Domenico, 7 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, yakıt tedariki tekrar sağlanmazsa günler içinde temel sektörlerin durma noktasına geleceğine işaret etmişti.

De Domenico, 6 Mayıs'tan sonra Gazze'nin güneyine yönelik gıda dağıtımının kesildiğine dikkati çekerek, "İnsani yardım ortakları, durumun devam etmesi halinde bu hafta sonuna kadar gıda stoklarının biteceğini belirtiyor." bilgisini paylaşmıştı.

OCHA yetkilisi, Mevcut durumun sadece Gazze'nin kuzeyi değil, güneyinde de kıtlık riskini artırdığını belirtmişti.

Doktorların yüzde 90'ı yerinden edildi

El-Avde Hastanesi Yetkilisi Muhammed Salha AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail'in Gazze Şeridi'nde devam eden savaşı nedeniyle Kuzey Gazze Şeridi'ndeki hastaneler tıbbi personel ve tıbbi malzeme eksikliği çekiyor." dedi.

Salha, İsrail saldırılarının artmasıyla yaralı sayısının da arttığına dikkati çekerek, bunun hastanelerin cerrahi operasyon yapma kabiliyetini büyük ölçüde sınırladığını vurguladı.

Devam eden İsrail saldırıları gölgesinde doktorların yüzde 90'a yakınının Gazze Şeridi'nin güneyine sığınmak zorunda kaldığını belirten Salha, bu durumun ihtiyaç duyulan sağlık personelinin çok ciddi bir şekilde eksikliğine yol açtığını ifade etti.

Salha, uluslararası kuruluşlara ve Dünya Sağlık Örgütüne "acil ihtiyaç nedeniyle doktorları kuzeydeki hastanelere çekme" çağrısında bulundu.

Filistin Merkezi İstatistik Bürosunun (PCBS) 28 Nisan 2024 tarihli verilerine göre, Gazze Şeridi'nde altyapı büyük hasar gördü. Yapıların yüzde 50'sinden fazlası yıkıldı. Gazze Şeridi'ndeki 360 bin yapı kısmen zarar gördü veya tamamen yıkıldı.

Gazze Şeridi'ndeki 25 bin binanın ağır hasar gördüğü veya tamamen yıkıldığı, 305 okulun veya üniversitenin tahrip edildiği, 100'ünün de tamamen yıkıldığı ifade edildi.

Sağlık kurumlarının ciddi hasar aldığını gösteren verilere göre, 32 hastane servis dışı kaldı. 25 hastane füze saldırıları nedeniyle hasar gördü ve 649 sağlık tesisi etkilendi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 844 Filistinli öldürüldü, 78 bin 404 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

Ameliyat, Filistin, İsrail, Gazze, Uluslararası, İnsan Hakları, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistinli Doktorlar, İsrail Saldırılarında Yaralananları Ameliyat Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:18 Sevan Nişanyan’dan skandal paylaşım Öğretmenini öldüren öğrenciyi savunup Atatürk’e hakaret etti Sevan Nişanyan'dan skandal paylaşım! Öğretmenini öldüren öğrenciyi savunup Atatürk'e hakaret etti
23:08 Tel Aviv’de İsrailli esirlerin ailelerine polisten sert müdahale Tel Aviv'de İsrailli esirlerin ailelerine polisten sert müdahale
21:59 Bülent Arıınç, ’’O benim kahramanım’’ demişti Özgür Özel’in cenazede telefonla aradığı kişi Süleyman Soylu’ymuş Bülent Arıınç, ''O benim kahramanım'' demişti! Özgür Özel'in cenazede telefonla aradığı kişi Süleyman Soylu'ymuş
20:51 İsrail’den silah sevkiyatını durduran ABD’ye tehdit: Esir takası müzakerelerini tehlikeye atabilir İsrail'den silah sevkiyatını durduran ABD'ye tehdit: Esir takası müzakerelerini tehlikeye atabilir
19:58 Türkiye, Arabistan ve Afrika’dan gelen çöl tozlarının etkisine giriyor Türkiye, Arabistan ve Afrika'dan gelen çöl tozlarının etkisine giriyor
00:35 Merkez Bankası menkul kıymet tesisi düzenlemesini yürürlükten kaldırdı Merkez Bankası menkul kıymet tesisi düzenlemesini yürürlükten kaldırdı
23:55 Real Madrid’den tarihi geri dönüş Son dakikalarda final biletini kaptı Real Madrid'den tarihi geri dönüş! Son dakikalarda final biletini kaptı
23:30 CHP lideri Özel ilk kez açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmemde kendisine dosya sundum CHP lideri Özel ilk kez açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmemde kendisine dosya sundum
23:20 Beşiktaşlılar hayalini kuruyordu Talisca, geri dönmek istiyor Beşiktaşlılar hayalini kuruyordu! Talisca, geri dönmek istiyor
22:29 Monaco’yu deviren Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague’de Final Four’a kaldı Monaco'yu deviren Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de Final Four'a kaldı
22:20 Fatih Karagümrük’ü eleyen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda finale yükseldi Fatih Karagümrük'ü eleyen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi
21:47 Kongo’da bombalı saldırı Ölenler arasında kadın ve çocuklar da var Kongo'da bombalı saldırı! Ölenler arasında kadın ve çocuklar da var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2024 04:47:02. #1.12#
SON DAKİKA: Filistinli Doktorlar, İsrail Saldırılarında Yaralananları Ameliyat Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement