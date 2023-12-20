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Filistinli esirlerin serbest bırakılması konusunda müzakereler devam ediyor - Son Dakika
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Filistinli esirlerin serbest bırakılması konusunda müzakereler devam ediyor

Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Kadura Faris, Hamas ile İsrail arasında yapılan esir takasında Filistinli yaşlı esirlerin serbest bırakılması konusunun görüşüldüğünü belirtti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 'tüm esirlere karşılık tüm esirler' prensibi doğrultusunda bir anlaşmayı kabul etmek dışında seçeneği olmadığını ifade eden Faris, anlaşmanın uygulanabilmesi için İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını durdurması gerektiğini vurguladı. Belirlenen listede Filistin direniş hareketlerinin lider kadrolarından isimler de yer alıyor.

Filistinli esirlerin serbest bırakılması konusunda müzakereler devam ediyor
20.12.2023 - 15:45,
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Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Kadura Faris, Hamas ile İsrail arasında müzakere edilen esir takasında "İsrail hapishanelerinde aralarında direniş liderliğinden isimlerin de olduğu Filistinli yaşlı esirlerin serbest bırakılması konusunun görüşüldüğünü" söyledi.

İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerin işlerini takip eden kurumun başındaki isim olan Faris, Ramallah'ta AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 'tüm esirlere karşılık tüm esirler' prensibi doğrultusunda bir anlaşmayı kabul etmek dışında seçeceği yok." dedi.

Herhangi bir anlaşmanın uygulanabilmesi için İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırılarının durması gerektiğini vurgulayan Faris, "Taraflar arasında varılan mutabakatın son aşamasında 60 yaşın üzerindeki Filistinli esirler üzerine görüşmeler yapılıyordu. İsrail hapishanelerindeki 120 kadar 60 yaş üstü Filistinli esirin ismini belirledik. Bunlar arasında Filistin liderliğinden önde gelen isimler de var." diye konuştu.

Faris, belirlenen listede İsrail hapishanelerinde tutulan Filistin direniş hareketlerinin lider kadrolarından "en yaşlı Filistinli esir Nail Barguti (65), Fetih Hareketi yöneticisi Mervan Barguti, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Genel Sekreteri Ahmed Saadat, Hamas yöneticisi Cemal Ebu Heyce ve ilik kanseri hastası Velid Dakka'nın" yer aldığını aktardı.

Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı ayrıca İsrail ile Hamas arasında 2011'de varılan esir takası anlaşması kapsamında serbest bırakılan ancak daha sonra yeniden cezaevine gönderilen Filistinli esirlerin isimlerinin bulunduğu bir liste de hazırladıklarını aktardı.

İsrail ordusunun 15 Aralık'ta "İsrail ordu güçlerinin Şucaiye'deki çatışmalar sırasında 3 İsrailli rehineyi yanlışlıkla öldürdüğünü" açıklamasının ardından çok sayıda esir yakını, Tel Aviv ve Kudüs'te gösteriler düzenlemişti. Esirlerin öldürülmesine tepki gösteren İsrailliler, sosyal medyadan "ateşkes" ve "esir takası" yapılması talebinde bulunmuştu.

İsrail ile Hamas arasında yeni bir esir takası mutabakatına varılmasını görüşmek için İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Şefi David Barnea, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William (Bill) Burns'ün 18 Aralık'ta Varşova'da bir araya geldiği bildirilmişti.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 19 Aralık'ta İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını sağlamak için Gazze Şeridi'nde yeni bir "insani ara"ya hazır olduklarını belirtmişti.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin de bugün İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarındaki gelişmelerle ilgili ülke yetkilileriyle görüşmelerde bulunmak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gittiği duyurulmuştu.

Kaynak: AA
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