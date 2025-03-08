Filistinli Gençler Camiye Giremiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Filistinli Gençler Camiye Giremiyor

İsrail, El Halil'deki Harem-i İbrahim Camisi'ne 25 yaş altı Filistinlilerin girişini yasakladı.

08.03.2025 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistinli gençler, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisinde, İsrail'in getirdiği sıkı kısıtlamalar nedeniyle, ramazan ayında namaz kılamıyor.

İsrail, ramazan ayının başında 25 yaşından küçük Filistinlilerin camiye girişine izin verilmeyeceğini açıkladı.

Filistin Evkaf ve Din İşleri Bakanlığı, El Halil kentinin Eski Şehir bölgesinde yer alan Harem-i İbrahim Camisinin geçen yıllarda, ramazan ayının cuma günlerinde tamamen Filistinlilere açıldığını ancak İsrail makamlarının bu yıl söz konusu uygulamayı kabul etmediğini duyurdu.

Bu adımlar, İsrail'in cami üzerindeki kontrolünü tamamen ele geçirme çabalarına dair Filistinlilerin endişelerini artırdı.

"Camiye giriş kısıtlaması ağır bir ihlaldir"

Harem-i İbrahim Camisi Vakfı Müdürü Mutez Ebu Suneyne, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in camiye ve ibadet edenlere yönelik baskıyı artırdığını belirtti.

İsrail'in caminin tamamen açılmasını reddetmesini ve girişleri kısıtlamasını "benzeri görülmemiş tehlikeli bir ihlal" olarak niteleyen Ebu Suneyne, İsrail güçlerinin 25 yaş altındaki Filistinlilerin camiye girişini yasakladığını hatırlattı.

Bu duruma tepki gösteren Ebu Suneyne, "Burası tamamen İslami bir camidir. Filistin Vakıflar Bakanlığına bağlıdır ve yasal yetki ona aittir." dedi.

Filistinli 19 yaşındaki İbrahim Kamil ise camiye girmek istediğini ancak İsrail askerleri tarafından geri çevrildiğini belirterek, "Ramazanın ilk cuma namazını İbrahim Camisinde kılmak istedim. Ancak İsrail askerleri beni kontrol noktasında durdurdu ve içeri almadı. Birden fazla kez denedim ama her seferinde 25 yaşın altında olduğum için engellendim." diye konuştu.

Caminin Müslümanlara ait olduğunu ve sadece namaz kılmak için camiye geldiklerini ifade eden Kamil, "İsrail ordusu, caminin tüm kontrol noktalarına, avlusuna ve girişlerine yoğun güçler konuşlandırarak burayı askeri kışlaya çevirdi." ifadesini kullandı.

İsrail askerleri Filistinli gençlere acımasızca davranıyor

Filistinli 20 yaşındaki Nur Ebu Hezza da İsrail'in ramazanın başından beri camiye ulaşımı zorlaştırdığını anımsattı.

"Teravih namazını kılmak için birkaç kez camiye gitmeye çalıştım ama her defasında engellendim. Ramazanın ilk cuma namazında da aynı şey oldu." diyen Ebu Hezza, İsrail askerlerinin Filistinli gençlere "acımasız ve canice" davrandığını söyledi.

Nidal Cebr ise "Kontrol noktasına vardığımda, asker kimliğimi bile kontrol etmeden 'Geri dön' dedi. Camiye girmek isteyen birçok genç daha vardı ama hepsi engellendi. İsrail, camiyi tamamen ele geçirip bir sinagoga çevirmek istiyor." şeklinde konuştu.

Mescid-i Aksa'dan sonraki en kutsal dördüncü cami

İşgal altındaki Kudüs kentinde bulunan Mescid-i Aksa'nın çevresi olarak kabul edilen El Halil kentindeki Harem-i İbrahim, Mekke'deki Mescid-i Haram ile Medine'deki Mescid-i Nebevi ile Mescid-i Aksa'dan sonraki en kutsal dördüncü cami sayılıyor.

İsrail'in Yahudiler ve Müslümanlar için ikiye böldüğü caminin altında yer alan Hazreti İbrahim ve eşi Hazreti Sare'nin kabirlerinin yanı sıra Hazreti İshak, Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf ve hanımlarının mezarlarının bulunduğuna inanılan mağara, Yahudiler tarafından "Ata Babalar (Machpelah)" olarak isimlendiriliyor. Harem-i İbrahim Camisi, bu nedenle sık sık fanatik Yahudilerin baskınlarına uğruyor.

Hazreti İshak ve hanımının bulunduğu kabirler Müslümanlara ayrılan kısımda kalırken, diğerleri ise Yahudilere ayrılan ve sinagoga çevrilen bölümlerde bırakılmış durumda.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Filistin, İsrail, Güncel, Dünya, Cami, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistinli Gençler Camiye Giremiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü
Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya’dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya'dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak
AK Partili isme yönelik sözleriyle tepki çekmişti: Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekiline soruşturma AK Partili isme yönelik sözleriyle tepki çekmişti: Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekiline soruşturma
Adnan Oktar’a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı Adnan Oktar'a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı
Ece Gürel’e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı
Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı
Osimhen için dikkat çeken iddia Osimhen için dikkat çeken iddia
Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam
Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet
Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı
İlhan Şeşen’in durumu kritik mi Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı İlhan Şeşen'in durumu kritik mi? Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı
ABD medyası Akıncı TİHA’yı öve öve bitiremedi ABD medyası Akıncı TİHA'yı öve öve bitiremedi
Dünyaca ünlü müzik grubu Blue’nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı Dünyaca ünlü müzik grubu Blue'nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı
Danla Bilic eski sevgilisi Çakal’ı ağırladı Cemal Can detayı şoke etti Danla Bilic eski sevgilisi Çakal'ı ağırladı! Cemal Can detayı şoke etti

22:17 Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü
21:50 Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya’dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya'dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak
21:45 AK Partili isme yönelik sözleriyle tepki çekmişti: Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekiline soruşturma AK Partili isme yönelik sözleriyle tepki çekmişti: Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekiline soruşturma
21:12 Adnan Oktar’a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı Adnan Oktar'a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı
17:25 Ece Gürel’e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı
09:26 Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı
09:14 Osimhen için dikkat çeken iddia Osimhen için dikkat çeken iddia
09:12 Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam
09:11 Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet
09:00 Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı
08:56 İlhan Şeşen’in durumu kritik mi Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı İlhan Şeşen'in durumu kritik mi? Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı
08:50 ABD medyası Akıncı TİHA’yı öve öve bitiremedi ABD medyası Akıncı TİHA'yı öve öve bitiremedi
08:43 Dünyaca ünlü müzik grubu Blue’nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı Dünyaca ünlü müzik grubu Blue'nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı
08:42 Danla Bilic eski sevgilisi Çakal’ı ağırladı Cemal Can detayı şoke etti Danla Bilic eski sevgilisi Çakal'ı ağırladı! Cemal Can detayı şoke etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2025 00:04:48. #7.12#
SON DAKİKA: Filistinli Gençler Camiye Giremiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.