Filistinli Gençler Camiye Giremiyor

Filistinli gençler, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisinde, İsrail'in getirdiği sıkı kısıtlamalar nedeniyle, ramazan ayında namaz kılamıyor.

İsrail, ramazan ayının başında 25 yaşından küçük Filistinlilerin camiye girişine izin verilmeyeceğini açıkladı.

Filistin Evkaf ve Din İşleri Bakanlığı, El Halil kentinin Eski Şehir bölgesinde yer alan Harem-i İbrahim Camisinin geçen yıllarda, ramazan ayının cuma günlerinde tamamen Filistinlilere açıldığını ancak İsrail makamlarının bu yıl söz konusu uygulamayı kabul etmediğini duyurdu.

Bu adımlar, İsrail'in cami üzerindeki kontrolünü tamamen ele geçirme çabalarına dair Filistinlilerin endişelerini artırdı.

"Camiye giriş kısıtlaması ağır bir ihlaldir"

Harem-i İbrahim Camisi Vakfı Müdürü Mutez Ebu Suneyne, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in camiye ve ibadet edenlere yönelik baskıyı artırdığını belirtti.

İsrail'in caminin tamamen açılmasını reddetmesini ve girişleri kısıtlamasını "benzeri görülmemiş tehlikeli bir ihlal" olarak niteleyen Ebu Suneyne, İsrail güçlerinin 25 yaş altındaki Filistinlilerin camiye girişini yasakladığını hatırlattı.

Bu duruma tepki gösteren Ebu Suneyne, "Burası tamamen İslami bir camidir. Filistin Vakıflar Bakanlığına bağlıdır ve yasal yetki ona aittir." dedi.

Filistinli 19 yaşındaki İbrahim Kamil ise camiye girmek istediğini ancak İsrail askerleri tarafından geri çevrildiğini belirterek, "Ramazanın ilk cuma namazını İbrahim Camisinde kılmak istedim. Ancak İsrail askerleri beni kontrol noktasında durdurdu ve içeri almadı. Birden fazla kez denedim ama her seferinde 25 yaşın altında olduğum için engellendim." diye konuştu.

Caminin Müslümanlara ait olduğunu ve sadece namaz kılmak için camiye geldiklerini ifade eden Kamil, "İsrail ordusu, caminin tüm kontrol noktalarına, avlusuna ve girişlerine yoğun güçler konuşlandırarak burayı askeri kışlaya çevirdi." ifadesini kullandı.

İsrail askerleri Filistinli gençlere acımasızca davranıyor

Filistinli 20 yaşındaki Nur Ebu Hezza da İsrail'in ramazanın başından beri camiye ulaşımı zorlaştırdığını anımsattı.

"Teravih namazını kılmak için birkaç kez camiye gitmeye çalıştım ama her defasında engellendim. Ramazanın ilk cuma namazında da aynı şey oldu." diyen Ebu Hezza, İsrail askerlerinin Filistinli gençlere "acımasız ve canice" davrandığını söyledi.

Nidal Cebr ise "Kontrol noktasına vardığımda, asker kimliğimi bile kontrol etmeden 'Geri dön' dedi. Camiye girmek isteyen birçok genç daha vardı ama hepsi engellendi. İsrail, camiyi tamamen ele geçirip bir sinagoga çevirmek istiyor." şeklinde konuştu.

Mescid-i Aksa'dan sonraki en kutsal dördüncü cami

İşgal altındaki Kudüs kentinde bulunan Mescid-i Aksa'nın çevresi olarak kabul edilen El Halil kentindeki Harem-i İbrahim, Mekke'deki Mescid-i Haram ile Medine'deki Mescid-i Nebevi ile Mescid-i Aksa'dan sonraki en kutsal dördüncü cami sayılıyor.

İsrail'in Yahudiler ve Müslümanlar için ikiye böldüğü caminin altında yer alan Hazreti İbrahim ve eşi Hazreti Sare'nin kabirlerinin yanı sıra Hazreti İshak, Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf ve hanımlarının mezarlarının bulunduğuna inanılan mağara, Yahudiler tarafından "Ata Babalar (Machpelah)" olarak isimlendiriliyor. Harem-i İbrahim Camisi, bu nedenle sık sık fanatik Yahudilerin baskınlarına uğruyor.

Hazreti İshak ve hanımının bulunduğu kabirler Müslümanlara ayrılan kısımda kalırken, diğerleri ise Yahudilere ayrılan ve sinagoga çevrilen bölümlerde bırakılmış durumda.