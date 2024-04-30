Filistinli gruplar Çin'de ulusal uzlaşma görüşmeleri yaptı - Son Dakika
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Filistinli gruplar Çin'de ulusal uzlaşma görüşmeleri yaptı

Filistinli gruplar Çin\'de ulusal uzlaşma görüşmeleri yaptı

Filistinli gruplar Fetih ve Hamas, Çin'in arabuluculuğunda Pekin'de ulusal uzlaşma görüşmeleri yaptı. Görüşmede taraflar, siyasal uzlaşmayı sağlama konusunda iradelerini beyan etti ve cesaret verici ilerleme kaydetti. Çin'e teşekkür eden gruplar, Filistin'in birliğini en erken tarihte sağlama konusunda anlaştı.

30.04.2024 12:05
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Filistinli gruplar Fetih ve Hamas'ın, Çin'in arabuluculuğunda, başkent Pekin'de ulusal uzlaşma görüşmeleri yaptığı bildirildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Filistinli grupların temsilcilerinin Çin'in davetiyle Pekin'de görüştüğünü bildirdi.

Fetih ve Hamas temsilcilerinin Filistin ulusal uzlaşması üzerine "derin ve samimi" diyalog yürüttüklerini ifade eden Sözcü Lin, "İki taraf, siyasal uzlaşmayı diyalog ve istişare yoluyla sağlamaya yönelik siyasi iradelerini beyan etti." dedi.

Lin, görüşmede tarafların pek çok konuda "cesaret verici ilerleme" sağladığını ve "diyalog sürecini Filistin'in birliği ve dayanışmasını en erken tarihte sağlamak için devam ettirme konusunda anlaştıklarını" belirtti.

Tarafların, gelecekteki diyaloğa dair fikirler üzerine anlaşmalara vardıklarını aktaran Lin, Çin'e, Filistin halkının ulusal haklarını kazanmaya yönelik haklı davasına desteği ve Filistin'in iç birliğini güçlendirmeye yardım çabaları için teşekkür ettiklerini kaydetti.

Filistinli gruplar, iç anlaşmazlıkları ve bölünmeyi gidermek üzere en son şubatta Rusya'nın başkenti Moskova'da benzer formatta ulusal uzlaşma görüşmeleri yürütmüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filistinli gruplar Çin'de ulusal uzlaşma görüşmeleri yaptı - Son Dakika

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