Filistinli gruplar Çin'in uzlaşı anlaşmasını uygulamaya başlayacak - Son Dakika
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Filistinli gruplar Çin'in uzlaşı anlaşmasını uygulamaya başlayacak

Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi, Filistinli grupların Çin'in başkenti Pekin'de varılan uzlaşı anlaşmasını bir an önce uygulamaya başlayacağını belirtti. Bergusi, Filistinli grupların 21 ve 22 Temmuz tarihlerinde Çin'in başkenti Pekin'de düzenlediği toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Pekin Anlaşması'nın sonuçlarına ilişkin iyimserliğini ifade eden Bergusi, 'Filistinli gruplar uzlaşı anlaşmasını pratik adımlarla ivedilikle uygulamaya başlayacak.' dedi.

23.07.2024 18:23
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Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi, Filistinli grupların Çin'in başkenti Pekin'de varılan uzlaşı anlaşmasını bir an önce uygulamaya başlayacağını belirtti.

Bergusi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistinli grupların 21 ve 22 Temmuz tarihlerinde Çin'in başkenti Pekin'de düzenlediği toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Pekin Anlaşması'nın sonuçlarına ilişkin iyimserliğini ifade eden Bergusi, "Filistinli gruplar uzlaşı anlaşmasını pratik adımlarla ivedilikle uygulamaya başlayacak." dedi.

Bergusi, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, geçici bir ulusal birlik hükümeti kurmak için acilen tüm gruplarla istişare görüşmelerine başlayacağını; bölünmenin etkilerinin yanı sıra İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki soykırım savaşı başta olmak üzere Filistinliler aleyhinde devam eden saldırılarının yol açtığı çıkmazdan kurtarılması meselelerinin ele alınacağını aktardı.

"Zaman daralıyor. İsrail, Filistin meselesini tasfiye etmek için çalışıyor ve Filistinliler arasındaki bölünmeye son vermekten başka seçenek yok." diyen Bergusi, Filistinli grupların anlaşmada belirtilenlerin hayata geçirilmesi için çaba sarf edeceğini yineledi.

Filistinli gruplardan ortak duruş

Hamas Hareketi yöneticilerinden Musa Ebu Merzuk, Çin'deki görüşmelerde olumlu bir havanın hakim olduğunu ve tüm Filistinli grupların Gazze Şeridi'ne yönelik "katliam savaşına" karşı ortak duruş sergilediklerini söyledi.

Pekin'deki Filistinli grupların, Gazze Şeridi'nde Filistin halkının ve direnişçi grupların işgale karşı gösterdiği kahramanlığı saygıyla selamladığını belirten Ebu Merzuk şunları dile getirdi:

"Pekin bildirisinin girişinde tüm Filistinli grupların, soykırım savaşına ve cani Siyonist saldırganlığı karşısında tek vücut halinde olduğunu ve Filistinli tüm kesimleri içeren kapsamlı bir ulusal birliğe ulaşmak için herkesin toplantıda hakim olan olumlu bir ruhla konuştuğunu vurguladık.

Anlaşmanın içerisindeki maddelerde ise Siyonist saldırganlığa karşı koymak, işgalci devletin Gazze Şeridi'nde yürüttüğü soykırım savaşını durdurmak ve Siyonist varlığı, Gazze Şeridi'ndeki işgaline son vermeye zorlamak için tüm çabaların birleştirilmesi yer alıyor. Ayrıca Filistin'in topraklarının birlik ve beraberliğine bağlılığımızı vurguladık."

Ebu Merzuk, bildiride ayrıca, Uluslararası Adalet Divanı tarafından İsrail işgal ve yerleşimlerinin yasal olmadığı görüşünde karar kılınmasından duyulan memnuniyetin ifade edildiğini söyledi.

Ayrıca bildiride Mısır, Cezayir ve Rusya'da imzalanmış tüm geçmiş anlaşmaların uygulanmasını istediklerini ifade eden Ebu Merzuk, başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kuruluşu için çaba sarf etmeye devam edecekleri ifadesinin bulunduğunu aktardı.

Ebu Merzuk, görüşmelere katılan grupların, "Birleşmiş Milletler ve uluslararası hukuk gereği işgale karşı direnişin Filistin halkının hakkı olduğu konusunda hem fikir olduğunu" kaydetti.

Pekin'de grupların onayıyla ister Batı Şeria ister Kudüs ya da Gazze Şeridi'nde olsun, belirlenmiş görevlere sahip ulusal bir uzlaşı hükümeti kurulması konusunun ele alındığını da belirten Ebu Merzuk, tüm Filistin topraklarındaki kurumların birleştirilmesi, Gazze'nin yeniden imarı ve genel seçimlerin icrasına hazırlık yapılması konusunda mutabık kalındığını kaydetti.

Üzerinde anlaşmaya varılmış noktaların uygulanması için vakte ihtiyaç olduğunu dile getiren Ebu Merzuk, bu vakit içinde de Filistin Ulusal Meclisinin yeniden oluşturulmasının zorunluluğunun vurgulandığını söyledi.

Ebu Merzuk, siyasi ortaklığı derinleştirmek ve ulusal sorumluluğu üstlenmek amacıyla 4 Mayıs 2011'de imzalanan Ulusal Mutabakat Belgesi'nde siyasi karara konu olan geçici liderlik çerçevesinin etkinleştirilmesini de vurguladıklarını dile getirdi.

Filistinli gruplar arasındaki kapsamlı ulusal toplantı

Çin, 21 ve 22 Temmuz tarihlerinde Fetih Hareketi ve Hamas başta olmak üzere Filistinli grupların katıldığı, "kapsamlı bir ulusal toplantıya" ev sahipliği yapmıştı.

Hamas'ın Ulusal İlişkiler Ofisi Başkanı Hüsam Bedran bugün yaptığı açıklamada, Filistinli gruplar tarafından üzerinde anlaşmaya varılan bildirinin en önemli noktasının "Gazze ve Batı Şeria'da Filistin halkını yönetecek, yeniden inşa faaliyetlerini denetleyecek ve seçim koşullarını hazırlayacak bir Filistin ulusal mutabakat hükümetinin kurulması" olduğunu ifade etmişti.

Kaynak: AA

Filistin, Pekin, Politika, Güncel, Son Dakika

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