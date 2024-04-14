Filistinli gruplar, İsrail'in Gazze Şeridi'nde "soykırımı" sürdürdüğü ve esir takası için sarf edilen arabuluculuk çabalarını başarısızlığa uğratmaya çalıştığını bildirdi.
Bünyesinde Hamas, İslami Cihad Hareketi, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) ve Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi (FDHKC) gibi çeşitli Filistinli grupları barındıran İslami ve Ulusal Güçler, İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyindeki evlerine dönmek isteyen Filistinlilere saldırısına dair yazılı açıklama yaptı.
İsrail ordusunun bugün aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da olduğu Gazze'nin kuzeyindeki evlerine dönmeye çalışan sivilleri hedef aldığı vurgulanan açıklamada, "İsrail ordusunun her yerde Filistin halkına yönelik soykırımını, terörizmini ve savaş suçlarını sürdürdüğü" belirtildi.
İsrail'in uluslararası karar ve sözleşmeleri ihlal ettiğine dikkat çekilen açıklamada, İsrail'in esir takası anlaşmasına varılması için sarf edilen arabuluculuk çabalarını açıkça başarısızlığa uğratma çabasında olduğu kaydedildi.
İsrail ordusundan evine dönmek isteyenlere saldırı
Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki evlerine dönmek için yola çıkan yüzlerce Filistinlinin bugün İsrail ordusunun top atışlarına maruz kalması sonucu, biri kadın 5 kişi ölmüş, onlarca kişi yaralanmıştı.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "İsrail ordusunun Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin kuzeyine dönüşüne izin verdiği yönündeki haberlerin tamamen asılsız olduğunu" ifade etmişti.
Adraee, "Gazze'nin kuzeyi henüz bir savaş alanı, bölgeye geri dönüşe izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.
Son Dakika › Güncel › Filistinli gruplar, İsrail'in Gazze Şeridi'nde soykırımı sürdürdüğünü ve esir takası arabuluculuğunu engellediğini iddia etti - Son Dakika
İran'ın İsrail'e yönelik "Gerçek Vaat" operasyonu Tel Aviv'in en büyük destekçisi olan ABD'yi bir hayli tedirgin etti. İsminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, yüksek engelleme oranına rağmen İran'ın amacının "yok etmek ve kayıplara neden olmak" olduğunu ve başarılı olması halinde saldırıların Orta Doğu'da "kontrol edilemeyen" bir tırmanışa neden olacağını söyledi. Yetkili ayrıca 100 balistik füzenin İsrail'e yalnızca birkaç dakika içinde ulaştığına dikkat çekti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram süresince 74 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen 'Mercek-17' operasyonları hakkında bilgi verdi. Operasyonlar sonucunda toplamda 707 silah ele geçirildi ve 869 şüpheli hakkında işlem yapıldı. İstanbul, Adana, Gaziantep, Ankara ve İzmir gibi illerde de önemli miktarda silah ve şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır'da atış poligonunda intihar eden doktorun, Bitcoin'de yüksek miktarda zarar ettiği ortaya çıktı. Doktorun sosyal medya hesabından zararını paylaşması, takipçilerinin üzgün olduğunu gösterdi.
Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeler üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İsrail'in çağrısıyla acil olarak toplandı. Büyük tartışmalara sahne olan toplantıda ABD, İngiltere ve Fransa, saldırıların karşılıksız kalmaması gerektiğini savunurken Rusya ve Çin ise İran Büyükelçiliği'ne yapılan saldırıya neden tepki gösterilmediğini gündeme getirdi. Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi, "Eğer bir Batı ülkesine ait diplomatik bir misyon vurulsaydı burada hemen intikamdan bahsederdiniz" dedi.
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde atış poligonuna giden doktor, atış yaptığı tabanca ile intihar etmişti. 33 yaşındaki doktorun Bitcoin'de yüksek miktarda zarar ettiği ortaya çıktı. Doktorun sosyal medya hesabından zararını paylaştığı da belirtildi.
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