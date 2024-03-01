Filistinli gruplar Moskova'da uzlaşı görüşmelerine katıldı

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Kurulu Üyesi Vasıl Ebu Yusuf, Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleşen uzlaşı görüşmelere katılan Filistinli grupların duruşlarının birbirine yakın olduğunu söyledi.
Ebu Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistinli grupların temsilcilerinin dün Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un katılımıyla görüşmelere başladığını hatırlattı.
Grup temsilcilerinin konuşmalarını yaptığı bir toplantı gerçekleştiğini aktaran Ebu Yusuf, "Filistinli grupların pek çok konudaki duruşları birbirine oldukça yakındı." dedi.
Moskova'daki görüşmelerin olumlu bir atmosferde geçtiğini aktaran Ebu Yusuf, Filistinli grupları temsil eden yetkililerin, dünkü toplantıda ele alınan konuları derinlemesine tartışmak üzere bugün yeniden toplanacağını ifade etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Ülkeleri Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, Filistinli grupların temsilcilerinin, 29 Şubat-1 Mart tarihlerinde başkent Moskova'da toplanacağını duyurmuştu.
Moskova'da bir araya gelen temsilciler, aralarında uzlaşmayı sağlayacak konuları tartışacak.
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