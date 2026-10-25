Filistinli hak örgütü El Halil'de 2 bin 500 kişinin zorla yerinden edildiğini duyurdu - Son Dakika
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Filistinli hak örgütü El Halil'de 2 bin 500 kişinin zorla yerinden edildiğini duyurdu

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Filistin İnsan Hakları Merkezi, İsrail ordusunun El Halil'de Filistinlilere toplu cezalandırma uyguladığını ve yaklaşık 2 bin 500 kişinin zorla yerinden edildiğini açıkladı. Merkez, kent giriş çıkışlarının kapatıldığını belirterek uluslararası topluma acil müdahale çağrısı yaptı.

Filistin İnsan Hakları Merkezi, İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Filistinlilere karşı toplu cezalandırma uyguladığını ve yaklaşık 2 bin 500 kişinin yerinden edildiğini belirtti.

İnsan Hakları Merkezi, İsrail ordusunun El Halil kentinde başlattığı askeri operasyon ve kuşatmayla ilgili açıklamada bulundu.

İsrail ordusunun El Halil'deki Filistinlilere toplu cezalandırma uyguladığı ve misillemede bulunduğu kaydedilen açıklamada, uluslararası topluma acil müdahale çağrısı yapıldı.

Kentin giriş çıkışlarının kapatıldığı, mahallelerin dış dünyadan izole edildiği, evler ile ticari işletmelerin yıkıldığı, araçlara el konulduğu, ailelere evlerinin zorla boşalttırıldığı ve geniş çaplı gözaltı operasyonları düzenlendiği kaydedilen açıklamada, yaklaşık 2 bin 500 Filistinlinin zorla yerinden edildiğine işaret edildi.

Açıklamada, yaşananların, şüphelilerin takibinin ötesine geçerek "saldırıyla hiçbir ilgisi olmayan bölge sakinlerine yönelik toplu cezalandırmalara" dönüştüğü belirtildi.

Uluslararası toplumdan, İsrail'e toplu cezalandırmayı durdurması, tahliye emirlerini iptal ederek sakinlerin evlerine dönmesini sağlaması, El Halil'in giriş-çıkışlarını açması, yıkımlar ile mülklerin tahrip edilmesini durdurması ve araçlara el konulmasına son vermesi için baskı yapması talep edildi.

El Halil'de kontrol noktasında çatışma

El Halil'deki bir kontrol noktasında 23 Ekim sabahı çıkan çatışmada 2 Filistinli ve 2 İsrail askeri hayatını kaybetmiş, ordu, olayın ardından kentin ve çevre köylerin tüm giriş ve çıkışlarını kapatmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail askerleriyle girdikleri çatışmada ölen 2 Filistinlinin yaşadığı mahallenin sakinlerini sürgün etme ve evlerini yıkma tehdidinde bulunmuştu. Netanyahu, Batı Şeria'da "kapsamlı saldırılar düzenleyeceklerini" söylemişti.

Savunma Bakanı Yisrael Katz ise El Halil'de çatışmaya giren Filistinlilerin yaşadığı mahallelerin tamamen boşaltılıp yıkılacağını açıklamıştı.

Netanyahu, silahlı çatışmanın ardından El Halil kentine giriş ve çıkışların derhal kapatılması, işgal altındaki Batı Şeria genelinde tam abluka hazırlıklarına başlanması ve ek güvenlik önlemlerinin alınması talimatı vermişti.

Kaynak: AA
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