Filistinli Kız, İsrail Tarafından Yıkılan Evinin Anahtarlarını Saklıyor

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Filistinli kız Refif Abid, İsrail'in 1948'de Nekbe'de zorla yerinden ettiği atalarının geri dönme kararlılığının göstergesi olarak yaptığı gibi İsrail ordusu tarafından yıkılan ailesinin evinin anahtarlarını saklıyor.

Filistinli 9 yaşındaki Refif, işgal altındaki Batı Şeria'nın Kefr Dan beldesinde İsrail ordusunun yıktığı evininin enkazında anahtarını aradı.

Filistinli kız çocuğu gözyaşları içinde, "Biz içindeyken evimizi bombaladılar, yapılan çağrıların üzerine çıkmamıza izin verildi." dedi.

Refif, yıkılan evinin anahtarlarını bulmak için AA kameramanı Hişam Ebu Şakra'dan yardım istedi.

Evde yıkılan kapıların anahtarlarını toplayan Filistinli kız, anahtarı ne yapacağı sorusuna, "Evden bana hatıra olarak kalması için saklayacağım." dedi.

Refif, evinin saldırıya uğramasına ilişkin, "Ben burada oturuyordum ve arkadaşımla konuşuyordum. İsrail askerleri geldiler, anneme onların geldiğini söyledim. Askerler 'Usame'yi istiyoruz, yoksa sizin üzerinize köpekleri salarız' demeye başladılar." diye konuştu.

Annesinin askerlere evde küçük çocukların olduğunu söylediğini aktaran Refif, "Biz içerdeyken evi tam ortasından bombaladılar, lavabonun yanında saklanmıştık. Biz içerideyken evi ortasından vurdular. Biz, küçük çocuklar var dedikçe onlar vuruyor ve bombalıyorlardı." sözleriyle yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Filistinli küçük çocuk, atalarının 1948'de Nekbe sırasında başlattığı, direnişin sembolü olan anahtar saklama geleneğini sürdürmek istediğini, bu nedenle yıkılan evlerinin enkazında anahtarlarını aradığını ifade etti.

İsrail ordusunun, 11 Haziran'da işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Kefr Dan beldesine insansız hava araçları ve helikopterler eşliğinde düzenlediği baskında 6 Filistinli hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 543 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 517'si çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 202 Filistinli öldürüldü, 84 bin 932 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.