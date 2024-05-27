Filistinli Lise Öğrencileri İsrail Saldırılarının Sona Ermesini ve Okullarına Dönmeyi Bekliyor

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde aylardır devam eden yıkıcı saldırıları nedeniyle eğitim hayatları kritik bir süreçte yarıda kalan Filistinli lise öğrencileri, yeniden okullarına dönecekleri günü hayal ediyor.

İsrail'in ciddi kayıplara yol açan saldırılarının ardından Filistin Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin hayatını tehlikeye atmamak için Gazze Şeridi'ndeki okul ve üniversitelerde eğitime ara verdi.

Lise dönemi ve bitirme sınavları üniversite hayatını şekillendireceği için Filistinli öğrencilerin eğitim hayatlarında kritik bir önem taşıyor.

Eğitim hayatlarındaki bu kritik süreci öldürülme korkusuyla, en basit imkanlardan yoksun çadırlarda iptidai şekilde sürdüren Filistinli öğrenciler, AA muhabirine, bir an önce saldırıların sona ermesini ve eğitimlerine kaldıkları yerden devam edebilmeyi istediklerini anlattı.

"İsrail saldırıları nedeniyle hayallerimiz paramparça oldu"

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan Filistinli lise öğrencisi Diyab Cüneyd, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırıları nedeniyle sınavlara giremediği için büyük hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

Liseyi yüksek puanla bitirip üniversitede mühendislik fakültesinde okumak istediğini dile getiren Cüneyd, İsrail saldırıları ve eğitim hayatının bir anda durması nedeniyle psikolojik sıkıntılar yaşadığını ifade etti.

Cüneyd, 11. sınıf öğrencisi olduğunu ve yüzde 97 gibi bir başarı puanı bulunduğunu belirterek, "Haziran ayında yapılacak lise bitirme sınavlarını geçtikten sonra mühendislik fakültesine girmeyi umut ediyordum ve çok istiyordum. Ancak saldırılar nedeniyle hayallerimiz paramparça oldu, şu an için temennimiz saldırıların sona ermesi." dedi.

"Ders çalışmak yerine odun topluyorum"

Cüneyd, saldırılardan önce derslerini aksatmadan her gün çalıştığını, artık her şeyin alt üst olduğunu, güvenli bir ortam bulunmadığını ve ders çalışamadığını belirterek, "İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki evimizi bombalaması ve sürekli göçe zorlanmamız nedeniyle ders kitaplarımı, defterlerimi kaybettim." diye konuştu.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde şiddetli sıcakların altında, yaşam için gerekli en temel ihtiyaçlarından yoksun şekilde bir çadırda yaşadıklarını anlatan Cüneyd, su ve gıdaya güçlükle ulaştıklarını, artık ders çalışmak yerine yemek pişirmek için yakacak odun toplamaya başladığını söyledi.

Cüneyd, "İsrail saldırılarının sona ermesini ve Gazze Şeridi'nde barışın hakim olmasını temenni ediyorum." dedi.

"Saldırılar çocukların geleceğini yok etti"

Cüneyd'in annesi Nadya da lise öğrencilerinin durumunun çok zor olduğuna dikkati çekerek, "Lise bitirme sınavlarına hak kazanmışlardı fakat İsrail saldırıları başladı, bu yıl sınavlar kaldırıldı." dedi.

Başarılı olmak ve üniversite aşamasına geçebilmek için gerekli olan sınavlara girememelerinin öğrencilerin moralini çok bozduğunu vurgulayan Nadya, "Veliler de çocukları okula gidemediği için çok üzgün. Çocuklarımızın geleceği için umutluyduk fakat saldırılar her şeyi yok etti." dedi.

"Saldırıların sona ermesini ve okula dönmeyi istiyorum"

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda yaşayan Filistinli öğrenci Necva ez-Zen, Gazze'deki saldırıların bitmesini ve lise eğitimini tamamlayacağı günü dört gözle beklediğini dile getirdi.

Zen, geride bıraktıkları evlerinde çalışma ortamı olduğunu ama şu anda kaldıkları çadırlarda bunun mümkün olmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Gazze'nin kuzeyinden güneydeki Refah kentine oradan da Gazze Şeridi'nin orta kesimlerine zorla göç ettirildik. Bu zorla göç sürecinde okul kitaplarımı yanımda taşıdım. Hala saldırıların sona ermesini, yeniden okula dönüp lise bitirme sınavlarına girmeyi umut ediyorum."

İsrail saldırılarının neden olduğu hasar

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana sistematik ve sürekli saldırılarla Gazze'deki eğitim kurumlarını da hedef aldı. Bu durum okullarda ve üniversitelerde büyük yıkıma neden oldu.

Gazze'deki hükümete bağlı Medya Ofisi'nin yayınladığı son verilere göre, İsrail saldırılarında 103 okul ve üniversite tamamen yok edildi, 300'den fazla okul ve üniversite ise kısmen yıkıldı. Saldırılarda ayrıca 10 binlerce öğrenci hayatını kaybetti.

Gazze'deki Eğitim ve Yüksek Eğitim Bakanlığına göre, bölgede 40 bin lise öğrencisi olmasına rağmen lise sınavı için sadece 1119 öğrenci kayıt olabildi.

Bakanlık, İsrail saldırılarının sona ermesi ve eğitim materyallerinin tamamlanması durumunda eğitimdeki açığı kapatabilmek adına bölgedeki lise öğrencileri için özel bir kurs düzenleme taahhüdünde bulundu.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 239'u çocuk, 10 bin 93'ü kadın olmak üzere 35 bin 984 Filistinli öldürüldü, 80 bin 643 Filistinli yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.