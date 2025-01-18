Filistinli Müebbet Mahkumlar İçin Umut

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Filistinliler, ateşkes anlaşmasının pazar sabahı yürürlüğe girmesiyle İsrail hapishanelerindeki bazı müebbetlik mahkumların da serbest bırakılması umudu taşıyor.

Hamas Hareketi, ömür boyu hapis cezasına çarptırılanların serbest bırakılmasında ısrar ederken, Tel Aviv bu kişilerin müzakerelere dahil edilmesini reddediyor.

Uzun yıllardır hapiste tutulan müebbetlik Filistinli esirlerin yeni anlaşmaya dahil edildiğine dair şu ana kadar teyit edilmiş bir bilgi bulunmuyor.

Ancak İsrail medyası, Tel Aviv yönetiminin, Gazze'deki Filistinli grupların elinde bulunan İsrailli erkek askerlerin serbest bırakılması için bazı Filistinli esirleri serbest bırakmak zorunda kalacağını iddia ediyor.

En uzun süre İsrail hapishanelerinde bulunan Filistinliler

Filistinli Esirler Cemiyeti'nin verilerine göre İsrail, yaklaşık 600 Filistinliyi ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Bunlardan öne çıkanları şunlar:

Abdullah el-Bergusi (67, müebbed)

Abdullah Bergusi, 67 kez ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. İsrail hapishanelerindeki en fazla ceza alan Filistinli esir durumunda.

İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın liderlerinden ve Ramallahlı olan Bergusi, 2003 yılında tutuklandı.

İbrahim Hamid (57 müebbed)

İbrahim Hamed, cezasının uzunluğu açısından İsrail hapishanelerinde Bergusi'den sonra ikinci sırada yer alıyor.

İsrail Mahkemesi, Kassam Tugayları'nın liderlerinden Hamid'i 54 ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

Hassan Selame (48 müebbed)

Gazze Şeridi'nde yaşayan biri olarak 1996 yılında tutuklanan Hassan Selame, 48 ömür boyu hapis ve otuz yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kassam Tugayları'nın liderlerinden Selame, İsrail tarafından onlarca İsraillinin ölümüne yol açan bir dizi operasyonun sorumlusu olmakla suçlandı.

Abbas es-Seyyid (36 müebbed)

Kassam Tugayları'nın liderlerinden biri olup işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim şehrinde doğan Abbas es-Seyyid, aynı zamanda en önde gelen Filistinli tutuklulardan biri olarak kabul ediliyor.

Seyyid, 2002 yılında tutuklandı ve 36 ömür müebbed hapsin yanı sıra 200 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mervan el-Bergusi (5 müebbed)

Ömür boyu hapis cezasına çarptırılan önde gelen mahkumlar arasında Ulusal Kurtuluş Hareketi "Fetih" Merkez Komitesi üyesi Mervan Bergusi (63) de yer alıyor.

Bergusi, Fetih Hareketi'nin en önde gelen liderlerinden biri olarak kabul ediliyor ve İsrail'in kuzeyindeki Hadarim hapishanesinde tutuluyor.

Beş kez müebbed cezası verilen Bergusi, İsrail tarafından İsraillilerin ölümüne ve yaralanmasına yol açan saldırılardan sorumlu oluduğu iddiasıyla 2002 yılında tutukladı.

İsrail basınından Yediot Ahronot'a göre Tel Aviv yönetimi, Mervan Bergusi, Abdullah Bergusi ve İbrahim Hamid de dahil olmak üzere bu mahkumlardan bazılarını serbest bırakmayı reddediyor.

Ahmed Saadat (30 yıl)

İsrail, ömür boyu hapis cezasına ek olarak, İsrail Turizm Bakanı Rehavam Zeevi'ye 2001 yılında düzenlenen suikastın "beyni ve planlayıcısı" olmakla suçladığı Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin eski Genel Sekreteri Ahmed Saadat'ı da serbest bırakmayı reddediyor.

Saadat, 2006'da tutuklanırken, 2008'de 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İsrail, 2011'de Şalit anlaşması olarak bilinen esir değişimi anlaşması kapsamında Saadat'ı serbest bırakmayı reddetti.

Özgürlük Tüneli esirleri

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, Eylül 2021'de İsrail Gilboa Cezaevi'nden kazdıkları tünelle kaçmaya çalışan 6 tutukludan bazılarının serbest bırakılması da yeniden gündeme getirildi.

Serbest bırakılması muhtemel tutuklulardan en önemlisi, operasyona katılmadan önce ömür boyu hapis cezasına çarptırılan El Fetih Hareketinin liderlerinden Zekeriya ez-Zübeydi'ydi.

Geriye kalan beş mahkum ise İslami Cihad Hareketine bağlı, isimleri ve aldıkları cezalar şöyle: Munadil Nefiyyat (gözaltında), Yakub Kadri (2 müebbet ve 35 yıl), Eyhem Kemamci (2 müebbet), Mahmud Arida (müebbet ve 35 yıl), Muhammed Arida (3 müebbet ve 20 yıl).