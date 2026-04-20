Filistinli Muhammed'in Tedavi Umudu
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Filistinli Muhammed'in Tedavi Umudu

20.04.2026 15:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze'deki patlama sonucu görme yetisini kaybeden Muhammed Avde, tedavi için yurt dışına çıkmayı bekliyor.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sırasında geride bıraktığı mühimmat kalıntılarının patlaması sonucu görme yetisini ve sol el parmaklarını kaybeden Filistinli Muhammed Avde, yurt dışında tedavi olmak istiyor.

Filistin basınında yer alan haberlere göre Avde, Ekim 2023'te başlayan ve iki yılı aşkın süredir devam eden İsrail saldırılarının ardından bölgede kalan patlamamış mühimmatın infilak etmesi sonucu ağır yaralandı.

Patlama sonucu görme yetisini ve sol elindeki bazı parmaklarını yitiren Avde, günlük yaşamını başkalarının yardımı olmadan sürdüremiyor.

Avde, İsrail'in tedavi olmak için Gazze dışına çıkmak isteyen hasta ve yaralılara getirdiği kısıtlamaların gölgesinde sıranın kendisine geleceği günü bekliyor.

Tedavi için Gazze dışına çıkma umudunu dile getiren Filistinli küçük çocuk, yaşadığı kayıplara rağmen onurlu bir yaşam sürmek istediğini söylüyor.

"Annemin yüzünü göremiyorum"

İsrail'in geride bıraktığı mühimmatın patlaması sonucu hayatı altüst olan Avde, "Artık annemin yüzünü göremiyorum, küçük ellerim oyuncaklarıma dokunamıyor. İşgalin kalıntıları gözlerimi ve parmaklarımı benden aldı, beni bu karanlık içinde yalnız bıraktı." ifadelerini kullandı.

Ailesi tarafından paylaşılan iletişim numarası üzerinden uluslararası yardım çağrısında bulunularak, Avde'nin gerekli tıbbi tedaviye erişiminin sağlanması talep ediliyor.

İsrail saldırılarında sağlık sektörünün ağır darbe aldığı Gazze'de tedavi imkanları oldukça kısıtlı. Bu nedenle yaklaşık 20 bin hasta ve yaralının Gazze dışında tedavi olması gerekiyor.

İsrail'in Refah Sınır Kapısı üzerinden çıkışlara getirdiği sınırlama nedeniyle Gazze'de Avde gibi 20 bin hasta ve yaralı tedavi için çıkış sırasının kendisine gelmesini bekliyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Güncel, İsrail, Çocuk, Gazze, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 16:03:40. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.