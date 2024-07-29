Filistinli turist Yüksekova doğasına hayran kaldı - Son Dakika
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Filistinli turist Yüksekova doğasına hayran kaldı

Filistinli turist Marva Dkaidek, Yüksekova'nın İkiyaka Dağlarında bulunan Sat Göllerine hayran kaldı. Dkaidek, bölgenin doğal güzelliklerini keşfetmek için Türkiye'ye gelmiş ve Sat Buzul Gölleri'ni ziyaret etmiştir. Dkaidek, burada kendini evinde gibi hissettiğini ve bölge halkının misafirperverliğinden çok memnun olduğunu belirtmiştir. Rehber İslam Gürdal ise bölgenin güzelliklerini tanıtmak için ellerinden geleni yapacaklarını söylemiştir.

29.07.2024 21:36
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Filistinli turist Yüksekova doğasına hayran kaldı

HAKKARİ - Savaşın gölgesinde gelen Filistinli turist Marva Dkaidek, Yüksekova'nın İkiyaka Dağlarında bulunan Sat Göllerine hayran kaldı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından "Milli Park" ilan edilen Yüksekova'daki Sat Buzul Gölleri turistlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Filistin'den Türkiye'ye gezmek için gelen dağcı Marva Dkaidek (35), Hakkari bölgesinde tur rehberliği yapan İslam Gürdal'ın misafiri oldu. Dkaidek, 3 bin 400 rakımlı İkiyaka Dağlarındaki Sat Buzul Göllerine hayran kaldı.

Rehber İslam Gürdal öncülüğünde gölleri gezen Dkaidek, "Burada olmaktan çok mutluyum. Filistin ve buranın kültürü benzer kültürler. Kendimi evimde gibi hissediyorum. Buraya daha öncede geldim. İlk geldiğimde Reşko Dağı'na tırmandım. Geldiğimde kış olduğu için çok yeri gezme fırsatım olmamıştı. Bu yüzden buraya bir daha geldim ve birçok yeri gezmeyi planlıyorum" dedi.

Dkaidek, ayrıca ilçe halkının misafirperverliği karşında bir ilki yaşadığını belirterek, çok mutlu olduğunu aktardı.

Her hafta ilçeye gelen turistlere bölgeyi tanıtan Rehber İslam Gürdal ise "Marva ile bir arkadaş sayesinde bir araya geldik. Bugün Sat Göllerine bir gezi düzenledik. Burayı çok beğendi. Bunun yanı sıra özellikle Yüksekova insanının çok iyi olduğunu söylüyor. Elimizden geldiğince bölgeyi tanıtacağız. Bize gelen her turisti gezdirecek, memleketimizin güzelliklerini tanıtacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Filistinli turist Yüksekova doğasına hayran kaldı - Son Dakika

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