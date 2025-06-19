Filistinli Tutuklunun Cenazesi Teslim Edildi

Filistin Kızılayı, İsrail'in yaklaşık bir ay önce gözaltına alınan ve hapishanede yaşamını yitiren Filistinli tutuklunun cenazesini teslim ettiğini açıkladı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, birkaç gün önce yaşamını yitiren Filistinli tutuklu Raid İsmail Asasa'nın (57) naaşını Tulkerim kentinin güneyindeki Cebara kontrol noktasında Kızılay ekiplerine teslim ettiği belirtildi.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden 13 Haziran'da yapılan ortak açıklamada, Asasa'nın gözaltına alınmasından 27 gün sonra İsrail hapishanelerinde hayatını kaybettiği aktarılmıştı. Asasa'nın ölümüyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik saldırı başlatmasından bu yana İsrail hapishanelerinde hayatını kaybeden Filistinli tutukluların sayısının 72'ye, 1967 yılından bu yana İsrail hapishanelerinde ölen Filistinli tutukluların sayısının ise 309'a ulaştığı ifade edilmişti.