Filistinliler Ateşkeste Kuzeye Dönüyor - Son Dakika
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Filistinliler Ateşkeste Kuzeye Dönüyor

Filistinli gruplar, ateşkesle kuzeye dönüşün tehcir planını boşa çıkardığını açıkladı.

27.01.2025 18:17
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Filistinli gruplar, İsrail'in 471 gün boyunca sürdürdüğü saldırıların ardından varılan ateşkesle birlikte Filistinlilerin kuzeye dönüşünün, "tehcir planı"nı boşa çıkardığını belirtti.

Filistinli grupların çoğunu bünyesinde barındıran "Ulusal ve İslami Grupları Takip Konseyi" yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, büyük dönüş anının yaklaştığı ifade edilerek İsrail'in Filistinlileri kuzeyden tehcire yönelik planının suya düştüğü kaydedildi.

Filistin davasının en önemli dönemlerinden birine tanık olduğuna dikkat çekilen açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ni boşaltma planının "kararlılık ve azimle" engellendiği vurgulandı.

Açıklamada, Filistinlilerin, "ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı tehcir planını engelleyeceği" aktarıldı.

Filistinli gruplar ayrıca geri dönenlerin karşılanması, ilk yardım, barınma gibi imkanların sağlanması için çaba gösterileceğini belirtti.

İsrail'in yerel saatle 07.00'de geçişe izin vereceğini açıklamasıyla Gazze Şeridi'nin kuzeyi ve güneyini ayıran Netzarim Koridoru'ndan on binlerce Filistinli taşıyabildikleri eşyalarıyla Reşid Caddesi'nden kuzeye doğru yaya olarak geçmeye başladı. Araçlar da birkaç saat sonra "güvenlik" kontrollerinin ardından yola çıktı.

Gazze ve kuzey bölgelerine dönüş, İsrail ordusunun 27 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'nin ortasında kurduğu kuzeyi ve güneyi ayıran Netzarim Koridoru üzerindeki iki noktadan gerçekleşti.

Kaynak: AA

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