Filistinliler, İsrail'in BMGK kararına uymayacağını düşünüyor

Filistinliler, İsrail'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), Gazze Şeridi'nde ramazanda acilen ateşkes sağlanması konusunda kabul ettiği, karar tasarısına uymayacağını düşünüyor.
Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan Filistinliler, AA muhabirine yaptıkları açıklamalarda, BMGK'nin 25 Mart'ta aldığı söz konusu kararla ilgili düşüncelerini paylaştı.
Kararın "olumlu" olduğunu ancak İsrail'in işlediği onca katliama göre çok geç atılmış bir adım olduğunu ifade eden bölge sakinleri, karar çıkmasına rağmen saldırıların devam ettiğini belirterek, İsrail'in ramazan ayında ateşkese gitmeyeceğini dile getirdi.
İsrail Refah'a saldırmadan savaş bitmez
Karar konusunda umutlu olmadığını söyleyen Ahmed Ebu Ukel, "İsrail, Güvenlik Konseyi kararlarını umursamadığı için kararı uygulamayacaktır." dedi.
İsrail'in, Gazze'de 1,4 milyon Filistinlinin sığındığı güneydeki Refah kentine saldırı gerçekleştirmedikçe "savaşın bitmeyeceği" öngörüsünde bulunan Ebu Ukel, ateşkes için büyük devletlerin baskısının olması gerektiğini kaydetti.
Geç kalınmış bir karar
Atılan adım konusunda geç kalındığını ifade eden Halil el-Avadi ise "Karar çok geç alındı. İsrail, Gazze'de bu kadar katliam yaptıktan sonra önünde kimseyi görmez. Arap ülkelerini de Güvenlik Konseyi'ni de." diye konuştu. Avadi, İsrail'in karara uymayacağını belirtti.
Filistinli yazar ve siyasi analist Kasım ez-Zeanin de İsrail'in Gazze'de işlediği katliamlardan sonra bunun geç alınmış bir karar olduğunu söyledi.
"İsrail'in Güvenlik Konseyi kararına uymasını bekleyemeyiz. Çünkü İsrail'in herhangi bir anlaşmayı uygulamayacağını biliyoruz." diyen Zeanin, Arap ve İslam ülkelerinin saldırıları durdurmak ve İsrail'e baskı yapmak için ciddi bir pozisyon alması gerektiğini kaydetti.
Zeanin, "İsrail, Filistin halkını yok etmeye ve topraklarından sürmeye çalışıyor. Karar çıktıktan sonra saldırıları artırmasını başka türlü açıklayamıyoruz." ifadelerini kullandı.
Uluslararası baskı yapılması çağrısı
Ebu Isam Nasr da kararın "olumlu" olduğunu ancak yine de İsrail'in buna uymayacağını belirtti.
Kararın çıkmasının ardından İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını artırdığını aktaran Nasr, savaşın bitmesi için İsrail'e uluslararası baskı yapılması ve silah tedarikinin durdurulması çağrısında bulundu.
Ummu Muhammed en-Nauk da "Gazze'de katliamlar yapılıyor, masumlar öldürülüyor. Arap ülkeleri ve diğer ülkeler nerede?" diye sordu.
BM kararının, sadece kağıt üstünde olduğunu kaydeden Nauk, İsrail'in karara uymayacağını söyledi.
Arap Amerikan Üniversitesi'nde Kamu Hukuku alanında dersler veren Ahmed el-Eşgar ise "BMGK kararları, genel olarak bağlayıcı oluyor. Ancak bu kararın, Birleşmiş Milletler sözleşmesinin yedinci bölümüne göre değil altıncı bölümüne göre çıkarılması nedeniyle herhangi bir uygulama formülü bulunmuyor. Ayrıca kararda, uluslararası barış ve güvenliğe tehdit meselesine de işaret edilmiyor." değerlendirmesinde bulundu.
BMGK'de Gazze'de ramazanda acilen ateşkes sağlanması talep edilen karar tasarısı kabul edildi
Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde ramazan ayında acilen ateşkes sağlanması talep edilen karar tasarısı, 25 Mart'ta BMGK'de kabul edilmişti.
15 üyeli BMGK'de geçici üyeler Cezayir, Ekvator, Guyana, Japonya, Malta, Mozambik, Güney Kore, Sierra Leone, Slovenya ve İsviçre tarafından hazırlanan karar tasarısı oylanmıştı.
Tasarı, 14 "evet" ve 1 "çekimser" oyla kabul edildi. ABD çekimser oy kullanmıştı.
Uzun süren müzakerelerin ardından karar tasarısında "daimi ateşkes" ifadesinde mutabık kalınmıştı. ABD heyeti, son anda tasarı metninde değişiklik talep ederek "daimi" ifadesini "kalıcı" ile değiştirdi. Böylelikle, ABD'nin ateşkes sürecine esneklik katmış olduğu düşünülüyor.
Rusya'nın oylama öncesinde ifadeyi ilk haline çevirmeye yönelik değişiklik önerisi ABD tarafından veto edilmişti.
Böylece, BMGK'de 7 Ekim'in ardından ilk kez Gazze'de ateşkes talep edilen bir karar kabul edildi.
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