Filistinliler Eşyalarını Kurtarmaya Çalışıyor

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İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tulkerim kentine bağlı Nur Şems Mülteci Kampı'nda yaşayan Filistinliler, İsrail ordusunun yıkmayı planladığı evlerinden eşyalarını kurtarmak için çabalıyor.

İsrail ordusunca yapılacak yıkım öncesi bazı Filistinlilerin evlerine girmelerine izin verildi.

Filistinliler, elektrikli ev aletlerini, küçük mobilyalarını ve hafif eşyalarını komşularının evlerine taşıdı.

Filistinli Rebi Halife, AA muhabirine, "Bu evde 5 aile kalıyordu. Aralarında benim annem de var. Bu evde dünyaya geldik ve büyüdük. Bugün İsrail burayı ve çevredeki tüm evleri yıkmak istiyor. Biz de mümkün olabilen ne varsa boşaltmaya çalışıyoruz." dedi.

Halife, İsrail'in kampın yapısını değiştirdiğine dikkati çekerek "Bu cadde 3 metre genişliğindeydi, bugün ise 20 metre genişliğinde." ifadelerini kullandı.

"İşgalci bizden ne istiyor? Filistin halkını yeniden sürgün etmek istiyor." diyen Halife, Filistinlilerin bir yere gitmeyeceğini, hiçbir gücün onları evlerinden ve kamplarından çıkaramayacağını vurguladı.

Büyük yıkımın yaşandığı kampta İsrail ordusunun 11 binayı yıkarak kampın ortasından bir yol açtığı görüldü. Kampta yıkılmış evlerin yanı sıra yanmış evler de dikkati çekiyor.

Nur Şems Mülteci Kampı Hizmetleri Komitesi Başkanı Nehad eş-Şaviş de İsrail ordusunun, Menşiye Mahallesi'nde "yol yapımı için" kamptaki 17 evin yıkılacağı uyarısında bulunduğunu söyledi.

İsrail güçlerinin, bir haftada 11 evi yıktığını hatırlatan Şaviş, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan konutların, çok sayıda daireden oluştuğunu ve bu nedenle onlarca ailenin evsiz kalabileceğini ifade etti.

Şaviş, Filistinlilere ait evlerin yıkılmasını, "toplu cezalandırma" şeklinde niteleyerek, "güvenlik" gerekçesiyle kampın yapısının değiştirilmeye çalışıldığını vurguladı.