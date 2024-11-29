Filistinliler, Gazze'nin Geleceği: Uluslararası İnsani Yardım Zirvesi'nde yaşadıklarını anlattı

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İsrail'in 14 aydır soykırımını sürdürerek insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ndeki insani krizin derinliğini ele almak, insani müdahale stratejilerini güçlendirmek ve işbirliği ile finansal kaynakların seferber edilmesini sağlamak için düzenlenen zirvede Filistinliler yaşadıklarını anlattı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Al Khair Vakfı tarafından düzenlenen ve yarın da devam edecek "Gazze'nin Geleceği: Uluslararası İnsani Yardım Zirvesi İstanbul'da başladı.

Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesi'nden zirvenin açılışına video mesaj gönderen Ortopedi Cerrahı Fadi Naim, İsrail'in sağlık sistemini çökerterek Gazze Şeridi'nde hayatı her yönüyle yok etmeyi amaçladığını söyledi.

Naim, İsrail saldırılarından önce de Gazze'deki sağlık sisteminin zorluklarla mücadele ettiğini hatırlatarak İsrail'in aralıksız saldırılarının ardından durumun felakete ulaştığını ifade etti.

İsrail'in 50 günden fazladır kuşatma altında tuttuğu Gazze'nin kuzeyine dair Naim, İsrail ordusunun hedef alarak zarar verdiği bazı hastanelerin kısıtlı imkanlarla onarıldığını belirtti.

Naim, "El-Ehli Baptist Hastanesi, cerrahi hizmet verebilen tek hastane olarak kaldı. Normalda 30-50 cerrahi operasyona ihtiyaç duyan hasta kapasitesi olmasına rağmen şu an 150'ye yakın yaralımız var. Bu sayı bazen 300'e ulaşıyor, o yüzden tüm alanları kullanmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Yaralı ve hasta sayısının çokluğu nedeniyle ellerindeki tıbbi malzemelerin yüzde 70'inin tükendiğine dikkati çeken Naim, "Çok fazla tıbbi malzemeye ihtiyacımız var." dedi.

Naim, tıbbi yardım ve sağlık ekibi getirilmesiyle çevrim içi tıbbi eğitim programları yapılması çağrısında bulundu.

"Annemin bana veda etmek için sarıldığını bilmiyordum"

Gazzeli çocuk Şihabeddin Ebu Muammer de İsrail saldırılarında tüm ailesini kaybettiğini ve enkaz altından çıkarıldığını söyledi.

Ebu Muammer, "Benim hayatım da 60 bin şehidin hikayesi gibi. Sürekli katliamlar oluyor, bunları televizyondan da görebilirsiniz. Gazze'de ölümün her şeklini gördük, boğularak, yanarak, bombardıman altında, her şekilde." dedi.

"Savaşın bitmesini istiyoruz." diyen Gazzeli çocuk, İsrail saldırılarında ailesinden 31 kişi ile anne ve babasını kaybettiğini belirtti.

Ebu Muammer, yüzleri yandığı için ailesinden ve yakınlarından tanıyamadığı kişiler olduğuna dikkati çekerek, "Annemi yaralı gördüm son kez bana sarıldı. Ben, bana veda etmek için sarıldığını bilmiyordum. Son olarak ağladığını gördüm. Benim için dünyanın en üzücü günüydü. Ama çok şükür, hepsi cennettedir." ifadelerini kullandı.

Gazzeli çocuk, "Bu bizim yolumuzdur, kaybetmeyeceğiz, ya kazanacağız ya da şehit olacağız. Biz Mescid-i Aksa'yı, ümmetin şerefini savunuyoruz, bundan vazgeçmeyeceğiz." diyerek direnişe devam edeceklerini dile getirdi.

Ebu Muammer, ayrıca "Gazzeli çocukların mesajını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ulaştırmak istediğini kaydetti.

"Halkımızın karşılaştığı zorlukların eşi benzeri yok"

Filistin Kalkınma Bakanı Semah Hamed de "Bu kadar küresel insani anlamı olan zirvede size hitap etmek benim için büyük bir onur. Bizim video mesajla konuşmamız gerekiyor çünkü şu anda kadınlara ve çocuklara karşı sistematik bir katliam var ve devam ediyor." dedi.

"Gazze hala büyük bir zulüm altında, gerçekten bizim halkımızın karşılaştığı zorlukların eşi benzeri yok." diyen Filistinli Bakan, Filistin'in küresel desteğe ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Hamed, "Burada yaşananlar başka hiçbir şeye benzemiyor. Bizim çok hızlı bir şekilde insani yardım almamız gerekiyor. Gazze'ye önceden (savaştan önce) günlük 600 tır giriyordu, şu an günlük sadece 50 tır girebiliyor." diye konuştu.

Gazze nüfusunun yüzde 90'ının gıda ve temiz suya erişemediğine dikkati çeken Hamed, "Burada savaş bitmiyor. Çabalarımızın artarak devam etmesi gerekiyor. Lütfen bizi destekleyin, kapsamlı bir kalkınma için çok fazla desteğe ihtiyacımız var." şeklinde konuştu.

"Dünyada olmayan, tarihte görülmeyen şeyler Gazze'de gerçekleşti"

Ürdün Haşimi Yardım Kuruluşu Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şibli de Gazze'deki durumun ciddiyetine dikkati çekerek, "Dünyada olmayan, tarihte görülmeyen şeyler Gazze'de gerçekleşti. Bütün uluslararası kanunlar çiğnendi, insan hakları tamamen ihlal edildi." dedi.

İsrail'in Gazze'de yapmadığı hiçbir şeyin kalmadığını vurgulayan Şibli, dünyada doğal afet olduğunda uluslararası yardımın toplandığını ancak Gazze'deki durumun 400 günden uzun süredir doğal afetten de kötü olduğunu ifade etti.

Şibli, Gazze'deki durumun çözüme kavuşması için uluslararası toplumun yeterli çalışmadığını vurguladı.

Gazze'nin 7 Ekim 2023'ten önce de abluka altında olduğuna ve yardıma ihtiyaç duyduğuna işaret eden Şibli, "Daha önce en azından yardımlar ulaşıyordu, şu anda hiçbir şey yok. Her taraf yıkılmış durumda, insanlar açlıktan ölüyor, insanlar yemek bulamıyor." dedi.