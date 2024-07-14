Filistinliler İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını protesto etti

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Filistinliler, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı ve "güvenli bölge" olarak açıklanan Han Yunus kentinin El-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıya tepki gösterdi.

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın Ramallah, El Halil ve Tubas kentinde sokaklara inen yüzlerce Filistinli, İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki El-Mevasi bölgesi ile Eş-Şati Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıları protesto etti.

Sosyal medyada yapılan çağrılar üzerine Ramallah'ta meydanda toplanan onlarca Filistinli, Gazze Şeridi'ne destek sloganları attı. İsrail'in saldırılarını protesto eden göstericiler, Filistinli taraflara da birlik çağrısı yaptı.

El Halil ve Tubas kentlerinde de sokaklara çıkan yüzlerce Filistinli, İsrail'in saldırılarını protesto ederken, Batı Şeria'da genel greve gidilmesi çağrısı yaptı.

İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus bölgesinin batısında "güvenli olduğunu" iddia ettiği El Mevasi bölgesine yaptığı saldırılarda 90 Filistinlinin hayatını kaybettiği, Eş-Şati Mülteci Kampı'nda bulunan El-Ebyad Camisi'ne yapılan saldırıda da 18 can kaybı olduğu açıklanmıştı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 443 Filistinli öldü, 88 bin 481 kişi yaralandı.