Filistinliler Nakba'nın 76. yıldönümünü anıyor - Son Dakika
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Filistinliler Nakba'nın 76. yıldönümünü anıyor

Filistinliler Nakba\'nın 76. yıldönümünü anıyor

Gazze'de devam eden İsrail saldırılarına karşı binlerce Filistinli, 76 yıl önce sürgüne maruz kalan Filistinlileri anmak ve İsrail saldırılarını protesto etmek için Ramallah'ta bir araya geldi. Protestocular, Nakba'nın yıldönümünde Filistinlilerin fotoğraflarını taşıyarak, Gazze'deki mülteci kamplarının fotoğraflarını sergiledi. Gazze'deki sağlık yetkililerine göre, İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 35.000'i aştı.

17.05.2024 12:30
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ÇEKİM TARİHİ: 15 Mayıs 2024

1. Gazze'deki sığınma kamplarından çeşitli görüntüler

3. Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinden çeşitli görüntüler

4. Refah kentinden kaçan Filistinlilerin çeşitli görüntüleri

Gazze'de devam eden İsrail saldırıları Çarşamba günü 222. gününe girerken, Filistinliler 1948 yılında İsrail devletinin kurulmasının ardından Filistinlilerin topluca sürgün edildiği Nakba, diğer bir deyişle büyük felaketin 76. yıldönümünü andı.

Batı Şeria'nın Ramallah kentinde binlerce Filistinli, 76 yıl önce sürgüne maruz kalan Filistinlileri anmak ve Gazze'de 35.000'den fazla Filistinlinin öldürüldüğü İsrail saldırılarını protesto etmek için bir araya geldi.

Filistin bayrakları sallayan protestocular, 1948'de yurtlarından sürülen Filistinlilerin fotoğraflarını taşıyarak, Gazze Şeridi'ndeki mülteci kamplarının fotoğraflarını sergiledi. Göstericiler ayrıca "Nakba şimdi de Gazze'de tekrarlanıyor" gibi sloganların yazılı olduğu pankartlar taşıdı.

Ramallah'taki mitinge Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Komiteleri ve Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi (El Fetih) Merkez Komitesi üyeleri ile çok sayıda Filistinli grubun lideri de katıldı.

Gazze'de yerel halk Nakba'nın yıldönümünü anmaya gerek olmadığını, halihazırda daha da kötü bir Nakba yaşandığını söylüyor.

"İnsanların kaçtığı ilk Nakba ile kıyas kabul etmeyen çok sert bir Nakba yaşıyoruz. An itibarıyla soykırıma uğruyoruz. Evlerimiz bile yıkılıp yakıldı."

Gazze'deki sağlık yetkililerine göre, Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 35.000'i aştı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Filistin'in Gazze kentinden bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Filistinliler Nakba'nın 76. yıldönümünü anıyor - Son Dakika

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