Filistinlilerden UNRWA'ya Protesto - Son Dakika
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Filistinlilerden UNRWA'ya Protesto

15.07.2025 22:35
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Lübnan'da Filistinli mülteciler, UNRWA'nın hizmet kısıtlamalarına karşı protesto düzenledi.

Lübnan'daki Filistinli dernek ve kuruluşlar, Beyrut'taki Avrupa Birliği (AB) Temsilciliği önünde düzenledikleri protestoyla, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) hizmetlerini kısıtlamasına ve bazı Filistinli çalışanları işten çıkarmasına tepki gösterdi.

Lübnan'daki Filistinli Kuruluşlar Forumunun düzenlediği protestoya Sayda ve Beyrut'taki Filistinli mülteci kamplarından gelen Filistinliler katılım gösterdi.

UNRWA'nın temel hizmetleri azaltmasına ve çalışanlara yönelik işten çıkarma uygulamalarına karşı çıkan protestocular, UNRWA'ya acil ve sürdürülebilir mali destek sağlanması çağrısı yaptı.

Protesto alanında okunan bildiride, UNRWA'ya yapılan hizmet kesintileri ve Filistinlilerin "ulusal aidiyet taşıdığı" gerekçesiyle işten çıkarmalarının doğuracağı olumsuz etkiler konusunda uyarıda bulunuldu, Avrupa Birliği'ne ajansa sabit bütçe ile destek verme çağrısı yapıldı.

Gösteriye katılanlar, "Hala mülteciyiz, bize sahip çıkın", "Mali desteğin durdurulması Filistinli mültecileri tehdit ediyor", UNRWA'nın hizmetlerinin kısıtlanmasına hayır" ve "Onur, paha biçilmez bir şeydir" şeklinde dövizler ve Filistin bayrakları taşıdı.

İsrail'in hedefindeki BM kurumu UNRWA

İsrail Meclisi, Ekim 2024'te UNRWA'nın işgal altındaki Doğu Kudüs'ün yanı sıra İsrail'deki faaliyetlerine son verilmesini öngören yasa tasarısını kabul etmişti.

Tel Aviv yönetiminin UNRWA'nın İsrail ve işgal altında bulunan Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini sonlandırma kararı, 1 Şubat'ta yürürlüğe girmişti.

İsrail'in tanıdığı sürenin dolmasıyla UNRWA'nın BM çalışanları Doğu Kudüs'ü terk ederken yerel çalışanlar da merkeze gelmemişti.

UNRWA'nın faaliyetinin sona ermesinin, Filistin topraklarındaki yaklaşık 2,5 milyon mültecinin hayatını olumsuz etkileyeceğinden endişe ediliyor.

ABD Başkanı Donald Trump da 4 Şubat'ta ülkesini UNRWA ile BM İnsan Hakları Konseyi'nden geri çeken başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filistinlilerden UNRWA'ya Protesto - Son Dakika

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