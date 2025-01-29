Filistinlilerin Gazze'ye Dönüşü Başladı

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DOHA, 29 Ocak (Xinhua) -- Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, yaklaşık 300.000 Filistinlinin Gazze'nin güneyinden kuzeydeki evlerine döndüğünü açıkladı.

Ensari, salı günkü haftalık basın toplantısında Hamas'ın arabuluculara rehinelerle ilgili kritik bilgiler verdiğini söyledi.

Sözcü, bu gelişmeyle daha önce İsrailli yetkililerin yerinden edilmiş Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyine dönmesine izin vermesini engelleyen bazı sorunların çözüldüğünü kaydetti.

Ensari, "Filistinlilerin güvenli bir şekilde kuzeye dönüşlerini sağlamak için Katar- Mısır ortak komitesi aracılığıyla Mısırlı ortaklarımızla yakın bir şekilde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Rehinelerle ilgili anlaşmada ilerleme kaydedildiğini açıklayan sözcü, İsrailli rehine Arbel Yehud ve diğer iki kişinin cuma gününden önce serbest bırakılacağını teyit etti.