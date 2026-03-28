Filos Belgeseli 1001 Festivali'nde!

28.03.2026 17:40
Cevat Şakir Kabaağaçlı'yı odak alan 'Filos' belgeseli, 1 Nisan'da AKM'de gösterilecek.

Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın Bodrum'a bıraktığı ekolojik ve kültürel mirası odağına alan "Filos" belgeseli, "18. Uluslararası 1001 Belgesel Film Festivali" seçkisinde izleyiciyle buluşuyor.

Belgeselin gösterimi, 1 Nisan'da Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Yeşilçam Sineması'nda gerçekleştirilecek.

Türkiye prömiyerini Antalya Film Festivali'nde yapan belgesel, Bodrum'un yalnızca edebiyat ve kültür tarihinde değil, doğa ve ekoloji hafızasında da derin izler bırakan Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın yaşamına ve etkisine odaklanıyor.

Meltem Ulu'nun "Halikarnas Balıkçısı'nın Yolculuğu" isimli kitabından esinlenilen belgeselin yönetmenliğini Nurdan Tekeoğlu ve Orhan Tekeoğlu üstleniyor.

Oyuncu Selahattin Paşalı canlandırmalarıyla projeye katkı sunarken, yapımın müzikleri ise Evrim Ateşler imzasını taşıyor.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
