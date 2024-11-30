Fındıkkıran, ADOB ile Yeniden Sahneye Çıkıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Fındıkkıran, ADOB ile Yeniden Sahneye Çıkıyor

Fındıkkıran, ADOB ile Yeniden Sahneye Çıkıyor

Ankara Devlet Opera ve Balesi, 10. sezonunda 'Fındıkkıran' balesini sahneleyecek.

30.11.2024 12:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), Pyotr İlyiç Çaykovski'nin ölümsüz eseri "Fındıkkıran" balesini 10'uncu sezonunda bugün yeniden sanatseverlerle buluşacak.

Alexander Dumas'ın, yazar ve besteci Amadeus Hoffmann'ın Fındıkkıran ve Fareler Kralı adlı masalından yola çıkarak yeniden yazdığı Fındıkkıran, dünyada en çok sahnelenen bale eserlerinden biri olarak biliniyor.

Almanya'da bir yılbaşı partisinde 11 yaşındaki kız çocuğuna hediye edilen "Fındıkkıran" isimli kukla bebeğin prense dönüşmesi ve ardından gelişen olayların anlatıldığı eser, Çaykovski'nin 1891'de bestelediği son bale eseri olma özelliği de taşıyor.

İlk koreografisi Marius Petipa tarafından gerçekleştirilen ve 1892'de ilk kez Rusya St. Peterburg Mariinski Tiyatrosu'nda sahnelenen eser, yeni yıla girerken dünyanın önde gelen opera evlerinde sanatseverlere sunulan eserler arasında bulunuyor.

Sezonun ilk Fındıkkıran temsili bugün

Biletleri satışa çıktığı anda tükenen, ADOB'un sezonun ilk Fındıkkıran temsili bugün Opera Sahnesi'nde yapılacak.

Eserin reji ve koregorafisi Mehmet Balkan, dekor tasarımı Tayfun Çebi ile Olaf Zombeck, kostüm tasarımı Sevtaç Demirer, ışık tasarımı ise Fuat Gök imzasını taşırken, ADOB Orkestrasını Kandemir Artun Hoinic yönetiyor.

Sezonun ilk temsilinde, "Fındıkkıran" rolünü Kadir Okurer, "Prens"i İlhan Durgut, "Clara"yı Deniz Derelioğlu, "Çiçek Valsi Prensi"ni Berkay Saraçoğlu, "İyilik Perisi"ni Gizem Çalışkan, "Drosellmayer"i Hakan Odabaşı, "Clara'nın erkek arkadaşı"nı Umutcan Arzuman canlandıracak.

"Seyircileri eğlenceli sahneler bekliyor"

Eserde "Şeker Perisi"ni canlandıran Sultan Erol, genel prova öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 sezondur Fındıkkıran'da rol aldığını belirterek, "Benim için çok kıymetli bir eser. Çünkü ilk başrolümü Şeker Perisi ile Fındıkkıran'da oynadım." dedi.

Her bale eserinin ayrı ayrı zorluğu olduğunu ve Fındıkkıran'ın da teknik açıdan kolay olmadığını belirten Erol, eseri çok severek, keyif alarak dans ettiklerini ifade etti.

"Seyircilerimize çok teşekkür ediyoruz"

Clara'yı oynayan Deniz Derelioğlu ise küçük bir kız çocuğunu canlandırdığını, Clara'nın rüyasında fareler, kurşun asker, Arap, Çin, Rus dansı gördüğü ve uyandığında hiçbirinin gerçek olmadığını anladığı bir hikayeyi anlattıklarını söyledi.

Derelioğlu, "İlk başrolüm ve 2 sezondur Fındıkkıran'da oynuyorum. Clara, muhteşem bir rol ve dans etmekten çok keyif alıyorum. Çocuk ruhunu hissediyorum. Eserin müzikleri harika. Bize de, izleyicilere de keyif veriyor. Yıllardır kapalı gişe oynuyoruz. Seyircilerimize çok teşekkür ediyoruz, bizi yalnız bırakmıyorlar." dedi.

Fındıkkıran karakterini canlandıran Kadir Okurer de 2007'den beri bu rolde dans ettiğini söyledi.

Okurer, "Fındıkkıran, kış temalı ve içinde çocukların da dans etmesinden dolayı ilgi çekiyor. Yıllardır ilgiyle takip ediliyor, özellikle son iki yıldır kapalı gişe oynuyor. İlgiden çok mutluyuz." dedi.

Kaynak: AA

Devlet Opera Ve Balesi, Kültür Sanat, Etkinlik, ankara, Kültür, Güncel, Sanat, Müzik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fındıkkıran, ADOB ile Yeniden Sahneye Çıkıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:48 Suriye rejimi, muhaliflerin kontrolüne geçen Halep’ten çekiliyor Suriye rejimi, muhaliflerin kontrolüne geçen Halep'ten çekiliyor
12:21 Rejim karşıtı silahlı gruplar, İdlib’in stratejik öneme sahip ilçesinde de kontrolü ele geçirdi Rejim karşıtı silahlı gruplar, İdlib'in stratejik öneme sahip ilçesinde de kontrolü ele geçirdi
12:12 15 yaşındaki kız, Marmaray’ın önüne atladı Dehşet anları kamerada 15 yaşındaki kız, Marmaray'ın önüne atladı! Dehşet anları kamerada
11:18 O Ses Türkiye 2025 jürileri belli oldu O Ses Türkiye 2025 jürileri belli oldu
10:54 Suriye ve Rus savaş uçaklarının misillemesi sonrası Türkiye’yi bekleyen büyük tehlike Suriye ve Rus savaş uçaklarının misillemesi sonrası Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike
15:28 Katıldığı organizasyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıran protesto Katıldığı organizasyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran protesto
15:15 Beşiktaş’tan Hasan Arat’a 2 kelimelik veda Beşiktaş'tan Hasan Arat'a 2 kelimelik veda
15:05 Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılan 13 özel hastaneye kayyum atandı Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılan 13 özel hastaneye kayyum atandı
14:48 ’Harbiye’de İzmir Marşı yasaklandı’ iddialarına MSÜ’den videolu yanıt 'Harbiye'de İzmir Marşı yasaklandı' iddialarına MSÜ'den videolu yanıt
14:42 Hasan Arat, Beşiktaş başkanlığını bu kez resmen bıraktı Hasan Arat, Beşiktaş başkanlığını bu kez resmen bıraktı
14:41 Balıkları pişirecekti, poşeti açınca çığlık atmaya başladı Balıkları pişirecekti, poşeti açınca çığlık atmaya başladı
14:34 11 yıl önce dolandırıcılıktan hüküm giydiği ortaya çıkan bakan istifa etti 11 yıl önce dolandırıcılıktan hüküm giydiği ortaya çıkan bakan istifa etti
14:28 Aile hekimleri 5 günlük grev kararı aldı Aile hekimleri 5 günlük grev kararı aldı
14:26 Taylor Swift’in çıplak görüntülerini yayınlayan Billboard, özür diledi Taylor Swift'in çıplak görüntülerini yayınlayan Billboard, özür diledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2024 13:08:23. #1.12#
SON DAKİKA: Fındıkkıran, ADOB ile Yeniden Sahneye Çıkıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.