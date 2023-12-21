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Finike Kaymakamı, İstanbul Mutfak Günleri'nde birinci olan öğrencileri kabul etti - Son Dakika
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Finike Kaymakamı, İstanbul Mutfak Günleri'nde birinci olan öğrencileri kabul etti

Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik, İstanbul Mutfak Günleri Festivali'nde birinci olan Canan Yavuz Gürkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini makamında kabul etti. Öğrencilerin başarısıyla gurur duyan Çelik, öğrencilere, velilere ve öğretmenlere teşekkür etti.

Finike Kaymakamı, İstanbul Mutfak Günleri\'nde birinci olan öğrencileri kabul etti
21.12.2023 - 15:21,
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Antalya'nın Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik, 20. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri Festivali'nde düzenlenen yarışmada birinci olan öğrencileri makamında kabul etti.

Çelik, Türkiye Aşçılar ve Şefler Konfederasyonunca (TAŞFED) 13-16 Aralık'ta düzenlenen festivalde altın madalya kazanan Canan Yavuz Gürkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir süre sohbet etti.

Öğrencilerin başarısıyla gurur duyduğunu belirten Çelik, öğrencilere, velilerine ve öğretmenlerine teşekkür etti.

Ziyarette öğrencilere eşlik eden Finike Mili Eğitim Müdürü Mehtap Gökdemir de festivalde öğrencilerinin 4 kategoride altın madalya kazandığını aktardı.

Kaynak: AA
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Kazım Çelik, İstanbul, Antalya, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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